당정, 연내 '정밀 공급 대책' 발표 검토…"보유세 인상 논의는 아직"

10·15 부동산 대책 후속 조치

이르면 연내 연도별·자치구별 추가 대책 발표

정부와 여당이 10·15 부동산 대책에 대한 후속 조치로 이르면 연내 연도별·자치구별 추가 공급 대책을 발표하는 방안을 검토하고 있다.

19일 김병기 더불어민주당 원내대표는 국회에서 열린 기자간담회에서 당정이 세부적인 공급 대책을 발표하는 방안에 대해 "정책위원회에서 검토하는 사안 중 하나"라며 "검토하는 것이지 확정이 됐다든가 시행이 된다는 건 별개 문제"라고 말했다. 그러면서도 "긍정적으로 검토가 끝나면 연말, 연초를 목표로 발표를 고려한다고 알고 있다"고 밝혔다.

당정은 10·15 부동산 대책으로 이른바 '사다리 걷어차기'라는 비판이 나오자 서울을 중심으로 구체적인 연도별 공급 계획을 발표하는 방안을 검토하고 있는 것으로 알려졌다. 서울의 어느 구에 언제까지 몇 호를 공급하겠다는 세부적인 계획을 제시하겠다는 것이다.

김 원내대표는 서울과 수도권에 유휴부지가 있느냐는 질문에 "유휴부지를 어떻게 판단하고 확보하느냐의 문제이지 유휴부지가 없진 않다"며 "다만 인구 집중 문제가 있기에 유휴 부지를 확보했다고 해서 다 활용할 거냐 혹은 유휴 부지가 충분하냐는 별개의 문제"라고 말했다.

부동산 보유세 인상 가능성과 관련한 당의 입장에 대해서는 "(보유세 인상은) 아직 논의하지 않았고 당의 공식 입장은 안 나왔다"고 답했다.

이어 "부동산 문제는 국민적 감정이 집중돼 있는 과제이기 때문에 종합적으로 판단해야 한다"며 "당에서 정부와 긴밀한 협조를 하겠지만 정부가 발표할 예정"이라고 덧붙였다.





