본문 바로가기
Dim영역
사회
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

강원도, 1500억원 규모 '전략산업 벤처펀드' 본격 추진

이종구기자

입력2025.10.19 08:17

시계아이콘00분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

2025년 출자사업 계획 공고
자펀드 운용사 4곳 모집

강원특별자치도(도지사 김진태)와 한국벤처투자(대표이사 이영민)는 지난 15일 '강원 전략산업 벤처펀드 2025년 출자사업 계획'을 공고하고, 총 1500억원 규모의 벤처펀드 조성 사업을 본격 추진한다고 19일 밝혔다. 이번 공고를 통해 자펀드 운용사 4곳을 우선 선정할 예정이다.

강원도, 1500억원 규모 '전략산업 벤처펀드' 본격 추진
AD
원본보기 아이콘

'강원 전략산업 벤처펀드'는 올해 2월 중소벤처기업부가 주관한 '지방시대 벤처펀드' 공모사업에 선정된 이후 한국모태펀드 출자금 600억 원을 확보하며 추진 기반을 마련했다.


이어 도와 춘천시, 원주시, 강릉시, 태백시, 삼척시, 홍천군, 횡성군 등 8개 지자체, 그리고 NH농협은행·한국벤처투자가 공동으로 참여해 총 1056억원 규모의 모펀드를 결성했다.

도는 이를 기반으로 한국벤처투자를 통해 2025년부터 2027년까지 3년간 총 12개 이상의 자펀드를 순차적으로 선정하고, 총 1500억원 규모의 벤처펀드를 조성할 계획이다.


조성된 자펀드는 강원 7대 미래산업 분야의 유망 중소·벤처·창업기업을 발굴해 본격적인 투자와 성장을 지원하게 된다.


이번 출자사업에서는 지역에 소재한 운용사, 모태펀드 출자 비율을 낮추거나 지역 투자 비율을 높여 제안하는 운용사에게 가점을 부여함으로써, '지역 중심 투자 생태계' 구축에 속도를 낼 방침이다.

운용사 모집은 11월 5일까지 진행되며, 1차 서류심사와 2차 발표심사를 거쳐 12월 중 최종 운용사를 선정한다. 세부 내용은 한국벤처투자 홈페이지에서 확인할 수 있다.


김만호 강원특별자치도 경제국장은 "강원 7대 미래산업을 중심으로 벤처 투자 생태계를 강화하고, 성장 잠재력이 높은 기업들이 지역에서 한 단계 더 도약할 수 있도록 체계적인 투자 지원을 이어가겠다"고 밝혔다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"금보다 낫다" 엄청난 인기에 동났다…당분간 사기 힘들다는 '실버바' "금보다 낫다" 엄청난 인기에 동났다…당분간 사기... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

위고비, 살만 빼주는게 아니었네…'뜻밖의 효과' 연구 결과 나왔다

여가수가 30년 된 티셔츠 입고 등장하자…순식간에 33억 모였다

꽈배기 4% 오를 동안 베이글·소금빵은 40% 이상 급등…3년의 가격 변동

아들이 때리고 엄마가 밀치고…폭행으로 숨졌는데 2년 구형에 유족 '분통'

수도권제1순환고속도로 남양주 구간 포트홀…차량 23대 타이어 파손

"금보다 낫다" 엄청난 인기에 동났다당분간 사기 힘들다는 '실버바'

수원 어린이집서 일산화탄소 중독 의심 사고…교사 15명 병원 이송

새로운 이슈 보기