본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
여성포럼
지식포켓
AK라디오

과학

SK쉴더스, 직원 개인 이메일 통해 자료 유출 확인…KISA에 사고 신고

세종=강나훔기자

입력2025.10.18 17:18

시계아이콘00분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

초기엔 '허니팟 해킹' 주장했으나 일부 실제 문서 포함 확인

SK쉴더스, 직원 개인 이메일 통해 자료 유출 확인…KISA에 사고 신고
AD
원본보기 아이콘

SK쉴더스가 내부 직원의 개인 이메일 계정에서 일부 업무 자료가 외부로 유출된 사실을 확인하고 한국인터넷진흥원(KISA)에 신고했다.


18일 SK쉴더스에 따르면, 회사는 이날 오전 10시께 사이버 침해 사고와 관련해 KISA에 공식 신고서를 제출했다.

앞서 해킹그룹 '블랙 슈란탁(Blackshrantac)'은 전날 다크웹에 ▲고객 정보 ▲네트워크 자료 ▲인사·급여 내역 ▲사이버보안 기술 정보 등 약 24GB 규모의 SK쉴더스 데이터를 해킹했다고 주장하며, 40여 개의 샘플 파일을 공개했다.


이에 대해 SK쉴더스는 초기에는 "해커 추적을 위한 '허니팟(Honey Pot)' 시스템을 공격한 것일 뿐, 실제 내부 자료는 유출되지 않았다"고 해명했다. 허니팟은 해커를 유인하고 공격 방식을 분석하기 위해 의도적으로 설치한 가짜 서버를 뜻한다.


그러나 보안 전문가들이 공개된 샘플을 분석한 결과, SK쉴더스와 무관한 기업 자료와 발표 문서, 개인 증명사진 등이 섞여 있는 점을 지적하면서 진위 논란이 제기됐다.

SK쉴더스는 추가 점검 과정에서 일부 자료가 실제로 직원의 개인 이메일 계정을 통해 유출된 사실을 확인했다고 밝혔다. 회사 측은 "허니팟 환경에 사용된 가상머신(VM)의 크롬 브라우저에 직원의 개인 이메일이 자동 로그인돼 있었고, 메일함에 업무 관련 문서가 포함돼 있었다"며 "이 계정을 통해 일부 자료가 해커에게 노출된 것으로 보인다"고 설명했다.


회사는 "샘플 데이터를 재검토하던 중 직원 개인 이메일에서 나온 일부 문서를 확인했다. 현재 관련 계정을 전수 조사하고 포렌식 절차를 진행 중"이라고 말했다.





세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"금보다 낫다" 엄청난 인기에 동났다…당분간 사기 힘들다는 '실버바' "금보다 낫다" 엄청난 인기에 동났다…당분간 사기... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

꽈배기 4% 오를 동안 베이글·소금빵은 40% 이상 급등…3년의 가격 변동

"라부부 대신"…10명 중 8명 "연말에도 '듀프' 구매"

"한국 화장품 공짜래" 日 여성들 무료 자판기로 '우르르'

"월급 200 고졸 주제에 감히"…신혼여행 간 신부, 숙박업소 직원에 막말

"절대 못 잡죠" 조롱글까지…인천 고교 폭발물 협박범 추적 난항

"금보다 낫다" 엄청난 인기에 동났다당분간 사기 힘들다는 '실버바'

홍라희·이부진·이서현, 삼성전자 주식 1조7000억원 매각

새로운 이슈 보기