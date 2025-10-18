日, 2028년부터 무비자 여행객에 입국심사 수수료 부과

2028년께부터 일본에 방문할 때 온라인 사전신고 입국 심사 명목으로 수수료를 내게 될 전망이다.

18일 아사히신문에 따르면 일본 정부는 2028년 도입을 추진 중인 전자도항인증제도(JESTA)에 대해 미국처럼 수수료를 부과할 방침이다.

JESTA는 미국이 최장 90일간 관광·상용 목적으로 사증(비자) 없이 방문하려는 외국인을 대상으로 시행 중인 전자여행허가제(ESTA)와 유사한 제도로 '일본판 ESTA'다.

비자 면제국의 여행객이 입국 전 온라인으로 성명, 체류 목적 등을 신고하면 이를 심사해 불법 체류 등 우려가 있을 경우는 허가해주지 않고 비자를 받도록 하는 것이다.

수수료는 미국 ESTA(40달러) 수준을 참고해 정할 예정이다.





