"챗GPT가 골라줬어요" 복권 당첨 사례 줄이어

미국에서 인공지능 챗GPT의 추천으로 복권에 당첨된 사례가 잇따라 전해지며 관심을 모으고 있다.

미국에서 인공지능 챗GPT의 추천으로 복권에 당첨된 사례가 잇따라 전해지며 관심을 모으고 있다.

CBS뉴스 등 16일(현지시간) 현지 언론에 따르면, 미시간주 와이언도트에 사는 태미 카비는 지난 9월 열린 파워볼 복권 추첨에서 1등 바로 아래 단계인 '2등 당첨'에 성공했다. 총 5개의 숫자 중 4개와 파워볼 번호까지 맞춘 그녀는 10만 달러(한화 약 1억4000만원)의 상금을 받게 됐다.

태미 카비와 그녀의 남편이 10만 달러 당첨을 기뻐하고 있다.

흥미로운 점은 그녀가 챗GPT의 도움을 받아 복권 번호를 선택했다는 사실이다. 당시 파워볼 누적 상금이 10억 달러를 넘어서자 카비는 복권 구매를 결심했고, 챗GPT에게 번호 추천을 요청해 그대로 온라인 티켓을 구입했다. 결과는 놀라웠다. 당첨 사실을 확인한 그는 "번호 4개와 파워볼이 일치하는 걸 보고 바로 느낌이 왔다"고 소감을 전했다.

당초 5만 달러로 예상했던 당첨금은 '파워플레이' 옵션을 선택했던 덕분에 두 배로 불어났다. 파워플레이는 추가 1달러를 내면 당첨금을 일정 배수로 증액해주는 기능이다.

버지니아주에서도 비슷한 일이 일어났다. 캐리 에드워즈는 챗GPT로 추천받은 번호로 복권을 구매해 15만 달러(약 1억9000만원)의 당첨금을 받았다. 그는 "이 복권 당첨은 뜻밖의 축복이었다"며, 전남편의 병을 연구하는 단체, 지역 식량 정의 단체, 아버지가 후원하던 군 복지단체 등 세 곳에 기부 의사를 밝혔다.

하지만 이 같은 사례가 AI의 예측 능력 덕분인지는 전문가들은 선을 긋는다. 국내 AI 전문가들은 "복권은 완전한 무작위 추첨 시스템으로, 규칙성이 없어 인공지능도 번호를 예측할 수 없다"고 설명했다. 실제로 미국 파워볼이나 국내 로또는 모든 숫자가 동일한 확률로 등장하도록 설계돼 있어, AI 추천은 결국 인간이 임의로 고르는 것과 다르지 않다는 분석이다.





김은하 기자



