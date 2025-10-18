본문 바로가기
Dim영역
국제
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

캄보디아 뱅크런 시작…프린스은행 모기업 범죄조직 지정 후폭풍

임춘한기자

입력2025.10.18 09:27

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

캄보디아 주요 은행 중 하나인 프린스은행에서 17일 대규모 예금 인출 사태(뱅크런)가 발생했다.


캄보디아 프놈펜 인근 프린스그룹이 운영하는 범죄단지로 알려진 태자단지의 모습. 연합뉴스

캄보디아 프놈펜 인근 프린스그룹이 운영하는 범죄단지로 알려진 태자단지의 모습. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

외신에 따르면 수도 프놈펜에 위치한 프린스은행 주요 지점에는 이날 예금을 인출하려는 고객들이 한꺼번에 몰리면서 극심한 혼란이 일어났다. 일부 지점에서는 유동성 부족을 이유로 예금 지급을 일시 중단하는 사태까지 벌어진 것으로 알려졌다.

이번 뱅크런 사태는 지난 14일 미국 법무부와 재무부, 영국 정부가 프린스그룹과 그 회장인 천즈를 상대로 단행한 초강력 제재의 여파로 풀이된다. 미국 법무부는 천 회장을 사기와 자금 세탁 등의 혐의로 기소하고 천 회장과 프린스그룹이 세탁한 비트코인 12만7271개(약 21조4500억원)에 대한 몰수 소송을 제기했다.


영국 정부는 캄보디아 범죄 단지 중 한 곳인 태자 단지를 실질 운영하는 골든 포천 리조트 월드를 제재 대상에 포함했다. 천 회장이 소유한 런던의 부동산 자산은 동결하고 영국 금융 시스템 이용을 금지했다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"대세는 한국인 줄…일본 따라가려면 한참 멀었네" 관광 수입 3배 차이 났다 "대세는 한국인 줄…일본 따라가려면 한참 멀었네"... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

꽈배기 4% 오를 동안 베이글·소금빵은 40% 이상 급등…3년의 가격 변동

"라부부 대신"…10명 중 8명 "연말에도 '듀프' 구매"

"한국 화장품 공짜래" 日 여성들 무료 자판기로 '우르르'

"월급 200 고졸 주제에 감히"…신혼여행 간 신부, 숙박업소 직원에 막말

"절대 못 잡죠" 조롱글까지…인천 고교 폭발물 협박범 추적 난항

장기판 사라졌지만…노인들은 '이것' 위해 오늘도 탑골공원행

캄보디아, 가이드만 믿으면 된다?…정부 경고에도 여행사는 '안내 없음'

새로운 이슈 보기