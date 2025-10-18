北, 日 해상자위대 토마호크 배치에 "군국주의 후예들"

북한은 일본이 이지스 구축함에 미국제 토마호크 장거리 순항미사일을 탑재하는 데 대해 "선제공격 능력 완비로 재침의 시각을 앞당기는 군국주의 후예들"이라고 밝혔다.

조선중앙통신은 18일 논평을 내고 "최근년간 일본의 군사적 움직임은 선제공격 능력 완비에로 철저히 지향되고 있다"고 말했다.

조선중앙통신은 토마호크 미사일을 미국이 여러 전쟁에서 선제 타격 수단으로 적극 활용한 악명 높은 무기라고 규정하며 "제반 사실은 일본이 선제공격용 장거리 타격 수단의 실전배비(배치)에 전격 진입하였다는 것을 시사"한다고 지적했다.

조선중앙통신은 "이미 해외 침략의 정치, 군사, 법률적 발판을 차곡차곡 쌓아온 일본이 장거리 타격 수단의 대량 확보와 잇달은 전방 배치로 전쟁 수행 능력을 최종적으로 완비하는 경우 곧바로 해외전장의선제공격 능력 길에 나서게 되리라는 것은 자명하다"고 주장했다.

조선중앙통신은 "일본에 장악된 장거리무기들이 다름 아닌 우리 공화국을 비롯한 지역국가들을 사정권 안에 두고 있다"며 "일본이 아직까지도 '대동아공영권'의 옛 망상실현에 집착하고 있다는 것을 고려해볼 때 재침의 화살이 과연 어디로 먼저 날아가게 되겠는가 하는 것은 너무도 명백하다"고 밝혔다.

조선중앙통신은 "군국주의후예들의 무분별한 책동을 절대로 수수방관하지 말아야 할 이유가 바로 여기에 있다"고 말했다.





