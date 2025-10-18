본문 바로가기
과학

과학창의재단·한국교원대, AI·STEM 인재 양성 MOU

백종민테크 스페셜리스트

입력2025.10.18 08:03

한국과학창의재단(이사장 정우성)은 한국교원대학교(총장 차우규)와 17일 한국교원대학교에서 업무협약(MOU)을 체결하고, AI·STEM 인재 양성을 위한 교육혁신 방안 모색을 위한 상호 협력을 강화해 나가기로 했다고 밝혔다.

한국과학창의재단(첫번째 사진 왼쪽 정우성 이사장)과 한국교원대학교 관계자(오른쪽 사진)들이 17일 한국교원대학교 대학본부 교무회의실에서 AI·STEM 교육 역량 강화를 위한 업무협약(MOU) 체결후 기념촬영을 하고 있다.

이번 협약은 디지털 대전환 시대에 대응하여 AI·STEM 융합 역량을 갖춘 미래 인재를 양성하고, 교원과 학생 모두의 디지털 소양 및 융합적 사고력 함양을 위한 지속가능한 교육혁신 협력체계 구축을 목적으로 하고 있다.





백종민 테크 스페셜리스트 cinqange@asiae.co.kr
