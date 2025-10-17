본문 바로가기
대통령실

캄보디아 구금 한인 태운 전세기 "18일 새벽 프놈펜 출발…피의자 신분"

임철영기자

입력2025.10.17 17:02

위성락 안보실장 기자간담회
캄보디아 수사 당국에 구금된 60여명 전원
전세기에는 한국 경찰 탑승

캄보디아 당국에 구금된 한국인을 태운 전세기가 18일 새벽 2시(현지시간 18일 0시) 프놈펜에서 인천으로 출발한다.

연합뉴스

연합뉴스

위성락 국가안보실장은 17일 용산 대통령실에서 가진 기자간담회를 열고 "현장에 있는 정부 대응팀과 통화해 현황을 보고 받았다"면서 이같이 밝혔다. 그러면서 위 실장은 "변수를 완전히 배제할 수 없기에 아직 확정적으로 얘기하긴 어렵지만 캄보디아 측과 순조롭게 협의가 진행 중"이라고 설명했다.


송환 대상 한국인의 수는 캄보디아 수사 당국에 구금된 60여명 전원이다. 앞서 알려진 59명보다 늘었다. 위 실장은 "송환자 대부분이 한국 정부에서 체포영장이 발부된 범죄 혐의 피의자 신분이어서 법적 절차를 갖춰 호송될 예정"이라고 말했다.

이에 따라 17일 저녁 인천에서 출발하는 전세기에는 한국 경찰이 탑승할 예정이다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr















 

