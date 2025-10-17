의정부 중랑천서 실종 중학생 4일 만에 숨진 채 발견(종합)

16일 오전 경기도 의정부시 호원동 중랑천에서 소방당국이 실종자를 수색하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

경기 의정부시 중랑천에서 물에 빠져 실종된 중학생이 숨진 채 발견됐다.

17일 경찰과 소방 당국에 따르면 이날 오전 9시께 경기 의정부시 중랑천 동막교 인근 하천에서 시신 1구가 발견됐다.

경찰이 해당 시신을 인양해 지문과 인상착의, 옷차림 등을 확인한 결과 실종된 중학교 1학년 A군으로 확인됐다.

A군의 지문은 과거 아동 실종 방지를 위해 당국에 등록된 상태였다.

경찰은 A군이 당시 왜 물에 들어갔는지 경위 등을 조사하고 있다.

앞서 13일 오후 5시 35분께 의정부시 의정부동 중랑천에서 중학생 2명이 물에 빠져 1명이 구조되고, 1명은 물에 휩쓸려 실종됐다.

경찰과 소방 당국은 매일 300여명의 수색 인력과 장비를 동원해 수색 작업을 벌여 왔다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr



