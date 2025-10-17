본문 바로가기
Dim영역
사회
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

의정부 중랑천서 실종 중학생 4일 만에 숨진 채 발견(종합)

이경호기자

입력2025.10.17 13:50

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
16일 오전 경기도 의정부시 호원동 중랑천에서 소방당국이 실종자를 수색하고 있다. 연합뉴스

16일 오전 경기도 의정부시 호원동 중랑천에서 소방당국이 실종자를 수색하고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

경기 의정부시 중랑천에서 물에 빠져 실종된 중학생이 숨진 채 발견됐다.


17일 경찰과 소방 당국에 따르면 이날 오전 9시께 경기 의정부시 중랑천 동막교 인근 하천에서 시신 1구가 발견됐다.

경찰이 해당 시신을 인양해 지문과 인상착의, 옷차림 등을 확인한 결과 실종된 중학교 1학년 A군으로 확인됐다.


A군의 지문은 과거 아동 실종 방지를 위해 당국에 등록된 상태였다.


경찰은 A군이 당시 왜 물에 들어갔는지 경위 등을 조사하고 있다.

앞서 13일 오후 5시 35분께 의정부시 의정부동 중랑천에서 중학생 2명이 물에 빠져 1명이 구조되고, 1명은 물에 휩쓸려 실종됐다.

경찰과 소방 당국은 매일 300여명의 수색 인력과 장비를 동원해 수색 작업을 벌여 왔다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"윤석열 왜 일본하고 가까웠는지 낱낱이 드러나"…소문 무성했던 '그 방'의 실체 증언 나왔다 "윤석열 왜 일본하고 가까웠는지 낱낱이 드러나"…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"尹 한남동 관저에 일본식 다다미방·히노키탕 설치" 공사업체 실토

"한국 화장품 공짜래" 日 여성들 무료 자판기로 '우르르'

"캄보디아 '범죄 배후' 의심 프린스그룹, 서울 도심서 사무실 운영"

우주 결혼식은 '미션 임파서블'?…톰 크루즈, 26세 연하 연인과 결별

추석때 사 입히고 끝나면 환불…"쿠팡이 한복 대여 숍이냐" 내부서도 부글부글

캄보디아, 가이드만 믿으면 된다?…정부 경고에도 여행사는 '안내 없음'

삼성, '투자하는 바이오'로 체질 대전환

새로운 이슈 보기