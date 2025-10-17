임성근·이종호 서로 모른 다더니…박성웅 "셋이 식사했다" 채상병 특검 조사서 진술

임성근 구명로비 의혹 관련 참고인 신분

이종호·임성근 '일면식 없다' 주장에 배치

해병대 채상병 순직 사건 관련 의혹을 수사하는 이명현 특별검사팀이 '임성근 전 해병대 1사단장 구명 로비 의혹'과 관련해 배우 박성웅 씨를 참고인으로 불러 조사한 것으로 파악됐다. 17일 연합뉴스는 이명헌 특검팀이 지난달 박 씨를 조사하며 "3년 전(2022년) 서울 강남 모처에서 이종호 전 블랙펄인베스트 대표, 임 전 사단장 등과 밥을 먹었다"는 취지의 진술을 확보했다고 보도했다. 이는 임 전 사단장은 지난 8월 특검에 출석하면서 이 전 대표와의 관계에 대해 "일면식도 없다"고 주장한 바 있는데 이와 정면 배치되는 진술이다.

임 전 사단장은 2023년 7월 19일 경북 예천군 수해 현장에서 순직한 채상병의 부대장이다. 해병대 수사단(단장 박정훈 대령)은 당시 초동조사에서 임 전 사단장을 업무상과실치사 혐의자로 적시했다. 하지만 같은 해 7월 31일 대통령 주재 수석비서관 회의에서 윤석열 전 대통령이 초동조사 결과에 격노한 뒤 임 전 사단장은 혐의자에게서 제외됐다. 특검팀은 김건희 여사의 최측근인 이 전 대표를 구명 로비의 핵심 통로로 의심하고 있다.

임 전 사단장과 이 전 대표 측은 서로 모르는 사이라는 입장을 고수하고 있다. 이 전 대표는 최근 특검팀 조사에서 관련 내용을 추궁하는 질문에 "박 배우 등과 저녁 자리를 가진 건 맞지만 임 전 사단장은 그 자리에 없었다"는 취지로 말한 것으로 알려졌다. 임 전 사단장 측도 문제의 만남에 대해 "당시 사단장으로서 동선, 특히 근무지인 경북 포항을 떠나 움직이기 위해서는 보고 후 승인을 받아야 하는 만큼 동선을 조회해보면 만나지 않았다는 것을 알 수 있다"고 반박했다.

앞서 경북 포항 해병대 1사단에서 이 전 대표가 찍힌 사진이 지난해 7월 국회 법제사법위원회 청문회 과정에서 공개되면서 이들이 사실과 다른 얘기를 하고 있다는 의혹이 제기된 바 있다. 2023년 3월 찍힌 이 사진에는 이 전 대표와 김계환 해병대 사령관, 송호종 씨가 나란히 서 있는 모습이 담겼다. 당시 더불어민주당 장경태 의원은 이 사진을 공개하며 이 전 대표가 임 전 사단장 구명 로비의 핵심 인물일 가능성이 있다고 주장했다.





