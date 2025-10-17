[포토] 건보공단·심평원 "필수의료 강화 지원…비급여 관리 강화"

정기석 국민건강보험공단 이사장이 17일 국회 보건복지위에서 열린 2025년도 건강보험공단과 건강보험 심평원에 대한 국정감사에서 업무보고를 하고 있다.







