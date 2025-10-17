'죽고 싶지만 떡볶이는 먹고 싶어' 저자 백세희, 5명에 장기기증하고 하늘로

유족 "어려운 사람에 먼저 다가갔던 따뜻한 사람"

토크콘서트·강연회 등으로 독자와 소통하기도

'죽고 싶지만 떡볶이는 먹고 싶어' 저자 백세희 작가. 한국장기조직기증원 AD 원본보기 아이콘

베스트셀러 '죽고 싶지만 떡볶이는 먹고 싶어'의 저자 백세희 작가가 16일 뇌사 장기기증으로 심장, 폐장, 간장, 신장(양측)을 기증해 5명의 생명을 살리고 하늘의 별이 되어 떠났다고 한국장기조직기증원이 전했다.

백 작가가 펴낸 에세이 '죽고 싶지만 떡볶이는 먹고 싶어'는 기분부전장애를 진단받고 담당의와 상담한 이야기를 진솔하게 녹여내면서 많은 사랑을 받았다. 기분부전장애는 우울증의 전 단계로, 최소 2년 이상 일상에서 우울감이 지속되지만 우울증보다는 증상이 경미한 만성 우울장애를 의미한다.

백 작가는 이후에도 다른 작가들과 함께 '나만큼 널 사랑할 인간은 없을 것 같아', '쓰고 싶다 쓰고 싶지 않다' 등의 책을 펴냈고 토크콘서트, 강연회 등을 통해서도 독자와 소통해왔다.

대학에서 문예창작과를 졸업한 후 출판사에서 5년 동안 근무했고, 이 시기에 개인적 상처와 아픔을 극복하기 위해 상담센터와 정신과에서 치료받기 시작했다.

백 작가의 동생은 "언니는 글을 쓰고, 글을 통해 사람들과 마음을 나누고 희망의 꿈을 키우길 희망했다"며 "아무도 미워하지 못하는 착한 그 마음을 알기에 이제는 하늘에서 편히 잘 쉬길 바란다"고 작별 인사를 건냈다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>