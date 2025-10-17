"국내 금 가격, 국제보다 13% 비싸"…금감원, 소비자 경보 '발령'

국내와 국제 금 가격의 차이가 크게 벌어지자 금융감독원이 소비자 경보를 발령했다.

17일 금감원에 따르면 전날 국내 금 현물 가격은 1g당 21만8000원으로, 국제 가격(약 19만3000원)보다 약 13.2% 높게 형성됐다.

이처럼 괴리율이 10%를 초과한 경우는 최근 5년간 단 두 차례뿐으로, 이례적인 상황이라는 게 금감원의 설명이다.

금감원은 국제 금 가격과 괴리율을 고려하지 않은 투자가 손실로 이어질 수 있다고 경고했다. 실제로 올해 2월에도 국내 금 가격이 국제 금 가격보다 22.6% 높게 형성됐다가 약 18영업일 만에 평균 수준(0.7%)으로 되돌아간 바 있다.

금감원은 "국내 금 가격은 일시적으로 수급 제한이나 정보 비대칭 등으로 국제 금 가격과 괴리가 발생할 수 있지만, 일물일가의 법칙에 따라 결국 수렴하는 구조"라며 "금 투자 상품의 기초자산이 국내 금 가격을 추종하는지, 국제 금 가격을 추종하는지 반드시 확인해야 한다"고 당부했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



