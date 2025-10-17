코스피 지수가 3,760을 넘어서며 사상 최고치를 다시 경신한 17일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 지수가 표시되고 있다.
[포토] 코스피 상승전환, 사상 최고치 다시 경신
2025년 10월 17일(금)
