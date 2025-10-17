본문 바로가기
Dim영역
증권
여성포럼
지식포켓
AK라디오

특징주

[특징주]에코프로, 캐즘 해소 기대감에 15%↑

이승진기자

입력2025.10.17 09:53

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

17일 에코프로 가 급등하고 있다. 지난달 글로벌 전기차 판매량이 작년 동기 대비 20% 늘어나며, 전기차 캐즘(일시적 수요 정체) 해소 기대감이 커진 영향이다.


이날 오전 9시45분 기준 에코프로는 전 거래일 대비 9000원(15.60%) 오른 6만6700원에 거래되고 있다. 에코프로는 전날 18.15% 급등한 바 있다.

[특징주]에코프로, 캐즘 해소 기대감에 15%↑
AD
원본보기 아이콘

최근 전기차 캐즘 해소 기대감이 커지자 투심이 몰린 것으로 풀이된다.

영국 시장조사 업체 로모션에 따르면, 유럽은 지난달 전기차 판매량이 작년 동월 대비 36% 늘어난 43만대를 기록했다. 북미에선 지난달 전기차 판매량(22만대)이 1년 전보다 66% 늘었다. 순수 전기차(BEV)와 플러그인 하이브리드차(PHEV) 등을 합한 숫자다.


올 1~9월 기준으로도 글로벌 전기차 판매량(1470만대)은 작년 동기 대비 26% 늘었다. 중국(900만대·24%), 유럽(300만대·32%), 북미(150만 대·11%) 등 대다수 지역에서 판매가 늘었다.


다만, 증권가에서는 이번 주가 급등이 실적에 근거한 상승이 아닌 순환매 성격이 강하다고 진단했다. 에코프로를 비롯한 2차 전지 관련 주들은 최근 전기차 캐즘이 이어지는 가운데 미국 정부의 전기차 보조금 폐지와 국내 관세정책 변화에 주가 하락을 이어왔다.

주민우 NH투자증권 연구원은 "2차전지 업종의 최근 상승은 실적 전망치 상향에 근거한 상승보다는 순환매 성격의 상승에 더 가깝다고 판단한다"며 "미국 전기차 수요 둔화에 따른 실적 하향 조정이 마무리된 이후 매수에 나서는 것이 바람직하다"고 조언했다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"중국인 관광객, 한국서 운전 가능하게 한다"…조건부 허용 검토 "중국인 관광객, 한국서 운전 가능하게 한다"…조... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"尹 한남동 관저에 일본식 다다미방·히노키탕 설치" 공사업체 실토

우주 결혼식은 '미션 임파서블'?…톰 크루즈, 26세 연하 연인과 결별

"캄보디아 '범죄 배후' 의심 프린스그룹, 서울 도심서 사무실 운영"

추석때 사 입히고 끝나면 환불…"쿠팡이 한복 대여 숍이냐" 내부서도 부글부글

"대중들 개돼지라 금방 잊을 것" 韓 정부 난리에 캄보디아 모집책 '코웃음'

"투기 잡다가 무주택까지 잡네"…강북구 주담대, 마·성·광보다 줄었다

'비상진료체계' 20일 해제…의료대란, 1년8개월 만에 공식 종료

새로운 이슈 보기