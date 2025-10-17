본문 바로가기
[포토] 정청래 "코스피 4000시대 코앞…李 정부 노력, 수치로 증명"

김현민기자

입력2025.10.17 09:45

수정2025.10.17 09:54

[포토] 정청래 "코스피 4000시대 코앞…李 정부 노력, 수치로 증명"
정청래 더불어민주당 대표가 17일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.





<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

