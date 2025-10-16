본문 바로가기
Dim영역
사회
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

국민연금, 5년간 1000억 넘게 잘못 지급했다…여전히 128억 회수 못 해

박은서인턴기자

입력2025.10.16 17:29

수정2025.10.16 17:36

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

5년반 새 10만건 발생·128억 미환수
"신고 지연·관리 부실, 제도 개선 시급"

국민연금공단이 최근 5년 동안 잘못 지급한 국민연금이 1000억원을 넘어선 것으로 드러났다. 이 중 128억원은 여전히 환수되지 않았다.


국민연금공단 기금운용본부. 국민연금공단

국민연금공단 기금운용본부. 국민연금공단

AD
원본보기 아이콘

16일 국회 보건복지위원회 소속 한지아 국민의힘 의원이 국민연금공단으로부터 제출받은 '국민연금 과오지급금 현황'에 따르면 2020년부터 올해 6월까지 과오지급 건수는 10만7449건, 금액은 1005억2400만원으로 집계됐다.

과오지급은 허위 신고로 인한 부정수급, 수급 자격 변동사항의 신고 지연·미신고 등으로 수급자가 아닌 자에게 연금이 지급되는 경우 등을 말한다. 국민연금법상 소멸시효 3년이 지나면 환수도 불가능하다.


2020년 1만6391건(113억2500만원)인 과오지급 건수는 2024년 2만2588건(244억3600만원)으로 두배 이상 급증했다. 올해 상반기에도 이미 1만2129건(144억9400만원)이 발생했다.


가장 많은 원인은 '수급권 변동사항 신고 지연·미신고'로 전체의 56.8%를 차지했다. 이는 수급자의 사망, 부양가족 변동 등 정보를 제때 신고하지 않아 자격이 없는 사람에게 연금이 지급된 경우다.

공단은 전체 과오지급 건수 중 10만2780건에 대해 징수를 완료했지만, 여전히 4669건(127억5700만원)은 회수하지 못했다.


한 의원은 "과오지급은 수급자의 지연 신고, 노령연금 수급자의 전 배우자가 분할연금을 소급 청구하는 등 실무적 허점과 공단의 관리 부실이 맞물려 발생하는 문제"라며 "매년 반복되는 만큼 국민연금의 신뢰를 지키기 위해 지급·환수 체계를 근본적으로 정비할 필요가 있다"고 지적했다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[르포] "집 보러 온다더니 약속 취소" 썰렁한 마포…"계약금 넣겠다" 전화 폭주한 분당[부동산AtoZ] [르포] "집 보러 온다더니 약속 취소" 썰렁한 마포... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"설마 내 일본여행 때도? 취소해야 하나" 공포…잇따른 강진, 심상치 않다

로보락 왕좌 '흔들'…드리미·에코백스, 한국서 ‘中 로봇청소기 전쟁’

무개념 캠핑? 양양 전기차 충전소에 텐트 치고 반려견 산책까지

취미 즐기다 '인생역전'…500년 전 英 튜더왕가 목걸이 가치는 얼마길래

"이게 진짜 만원?"…지역축제 '닭강정' 바가지 논란

평균 연봉 1억에도…짐 싸서 나가는 이곳

손안의 AI슈퍼컴…젠슨황이 머스크·올트먼에게 들고갔다

새로운 이슈 보기