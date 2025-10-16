본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
여성포럼
지식포켓
AK라디오

문화일반

[2025국감]국가유산청장 "문화공정 대응 가이드라인 마련"

이종길기자

입력2025.10.16 15:12

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경복궁 주차장에 168억 문화상품관
내년 부산 세계유산위 북한 초청 의사도

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

허민 국가유산청장은 16일 국회 문화체육관광위원회 국정감사에서 "문화공정 대응 가이드라인을 마련해 역사 왜곡에 적극 대응하겠다"고 밝혔다.


문화공정은 특정 문화가 다른 문화의 원조라고 주장하거나, 타국 전통문화를 자국 문화로 왜곡·편입하는 시도를 뜻한다. 중국이 한복을 '한푸(漢服)'로, 김치를 '파오차이(泡菜)'로 표기하는 사례가 대표적이다.

허 청장은 "우리 문화유산을 주제로 한 영문 도서와 미디어 콘텐츠를 제작하고, 해외 플랫폼을 통해 홍보를 확대할 것"이라면서 "K헤리티지의 국제적 영향력을 확대하기 위해 관련 다국적 연구와 콘텐츠 제작을 지원하겠다"고 말했다.


국가유산청은 경복궁 내 문화 상품관 조성 계획도 공개했다. 주차장 부지에 168억원을 투입해 전통문화 관련 상품관을 마련, 국가유산을 활용한 산업 육성을 추진할 방침이다. 이와 관련해 허 청장은 '국가유산 산업 육성 및 지원을 위한 법률' 제정안을 조속히 처리해 달라고 국회에 요청했다.


그는 내년 7월 부산에서 열리는 제48차 세계유산위원회 준비에도 만전을 기하겠다고 밝혔다. 회의에는 196개국 정부 대표단과 국제기구, NGO, 학계 전문가 등 3000여명이 참여할 예정이다.

허 청장은 최근 기자간담회에서 북한을 초청하고 싶다는 뜻도 밝혔다. 또한 남북 문화유산 협력 재개 의지도 강조했다. 그는 "2018년 이후 중단된 개성 만월대 공동 조사 등 문화유산 분야 협력사업을 재개하기 위해 관계부처와 협의하겠다"고 말했다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[르포] "집 보러 온다더니 약속 취소" 썰렁한 마포…"계약금 넣겠다" 전화 폭주한 분당[부동산AtoZ] [르포] "집 보러 온다더니 약속 취소" 썰렁한 마포... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"설마 내 일본여행 때도? 취소해야 하나" 공포…잇따른 강진, 심상치 않다

로보락 왕좌 '흔들'…드리미·에코백스, 한국서 ‘中 로봇청소기 전쟁’

무개념 캠핑? 양양 전기차 충전소에 텐트 치고 반려견 산책까지

취미 즐기다 '인생역전'…500년 전 英 튜더왕가 목걸이 가치는 얼마길래

"이게 진짜 만원?"…지역축제 '닭강정' 바가지 논란

평균 연봉 1억에도…짐 싸서 나가는 이곳

손안의 AI슈퍼컴…젠슨황이 머스크·올트먼에게 들고갔다

새로운 이슈 보기