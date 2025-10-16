경북도, '대한민국 SNS 대상' 3년 연속 대상 수상…"도민과 소통 이룬 결과"

경북도가 '제15회 2025 대한민국 SNS 대상' 광역자치단체 부문 대상을 받으며, 3년 연속 대한민국 최고의 SNS 소통 지자체로 자리매김했다고 16일 밝혔다.

이번 수상은 경북도가 공익적 가치와 세대 간 공감, 도민 참여 중심의 뉴미디어 전략을 통해 행정 홍보의 새로운 모델을 제시한 점을 대외적으로 평가받은 결과이다.

'대한민국 SNS 대상'은 (사)한국소셜콘텐츠진흥협회가 주최하고 과학기술정보통신부가 후원하는 국내 대표 SNS 시상식으로, 유튜브, 인스타그램 등의 SNS 활용도를 종합적으로 평가, 국민과 활발히 소통하고 있는 기업과 공공 기관을 부문별로 선정해 시상한다.

올해는 137개 기관이 참여했으며, 정량·전문가·사용자 평가를 병행한 다면적 심사를 통해 공정성과 전문성을 확보했다.

그동안 경북도는 공식 유튜브 채널 '보이소TV'를 중심으로 인스타그램, 페이스북 등 플랫폼 간 연계 운영체계를 구축해 실시간 소통을 강화하고 모두가 공감할 수 있는 감성형 콘텐츠를 통해 정책 홍보의 저변을 확대해왔다.

특히, 2025년도에는 APEC 2025, 경북에서 세계로!, AI 기반 콘텐츠 혁신, 유산과 정신의 중심지, 글로벌 K-콘텐츠의 뿌리, 지방시대를 선도하는 경북도 등 5가지 핵심 키워드를 중심으로 한 뉴미디어 캠페인을 전개, 세대와 지역을 잇는 참여형 소통 행정을 실현하고 있다.

이번 평가에서 경북도는 공익적 메시지를 중심으로 한 스토리텔링과 콘텐츠 완성도, 소통 활성화 부문에서 높은 평가를 받은 것으로 보인다. 특히, APEC 정상회의를 앞두고 AI 기술을 접목한 다양한 콘텐츠를 자체 제작·운영해 미래형 행정홍보의 가능성을 제시했다.

아울러, 산불 피해지역을 응원하는 '유튜버 경북 여행단 프로젝트'를 통해 전 국민의 따뜻한 공감을 끌어냈으며, 한옥, 한복 등 전통문화 요소를 현대적으로 재해석한 'K-경북' 콘텐츠를 통해 가장 한국적인 아름다움을 세계에 알리기도 했다.

이와 함께 댓글 소통과 참여형 이벤트를 운영하는 등 도민 참여 중심의 실질적 소통 노력도 긍정적으로 평가된 것으로 보인다.

임대성 경북도 대변인은 "3년 연속 대상 수상은 도민과 진정성있는 소통이 이룬 결과이자, 경북도의 뉴미디어 행정이 국민에게 신뢰받고 있음을 보여주는 성과"라며, "앞으로도 공익적 가치와 세대 간 소통을 강화하는 콘텐츠를 통해 글로벌 경북의 위상을 세계에 알리겠다"고 밝혔다.

한편, 경북도는 향후 AI 기술을 접목한 APEC 레거시 홍보 전략 등을 마련해 디지털 행정홍보의 선도 지자체로 입지를 더 강화해 나갈 계획이라고 전했다.





