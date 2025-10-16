[포토] 규제 중심에서 '지원, 육성중심' 으로

손동균 규제조정실장 16일 서울 종로구 정부서울청사에서 K-컬쳐, K-바이오 등 2차 핵심규제 합리화 전략회의 주요내용을 브리핑하고 있다.







