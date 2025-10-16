팀네이버 'UKF 꿈 페스티벌' 참가…"글로벌 창업 네트워크 강화"

공식 후원 및 세션 연사 참여

콘텐츠 비즈니스 인사이트 공유

'프리즘' 등 버추얼 기술 소개

팀네이버는 북미 최대 한인 창업가 단체인 한인창업자연합(UKF)가 개최하는 '꿈(KOOM) 페스티벌'에 메인 스폰서로 참가한다.

팀네이버, 한인창업자연합(UKF) 개최 '꿈 페스티벌' 메인 스폰서 참가. 네이버 제공 AD 원본보기 아이콘

네이버와 네이버웹툰은 미국 뉴욕에서 16일(이하 현지시간)부터 3일간 열리는 이번 UKF에서 콘텐츠·버추얼 기술 등을 공유하고, 글로벌 창업 생태계 네트워크를 강화한다.

UKF는 북미 스타트업 네트워크 82 스타트업에서 출발해 지난해 4월 공식 법인으로 설립됐다. 매년 스타트업 네트워크 행사를 통해 창업자와 투자자 간 정보 교류, 투자 유치, 글로벌 진출 지원 등을 이어오고 있다.

행사 첫날에는 김준구 웹툰 엔터테인먼트 및 네이버웹툰 대표가 '웹툰의 등장: 새로운 스토리텔링 포맷의 글로벌 부상)'을 주제로 발표한다. 네이버웹툰의 시작과 성장 과정, 사업 노하우 등을 소개한다.

네이버웹툰은 지난 9~12일 '2025 뉴욕 코믹콘(NYCC)'에 참가해 공식 부스를 열고, 웹툰 오리지널 콘텐츠와 함께 파트너십을 맺은 주요 북미 출판사의 글로벌 인기 지식재산권(IP) 콘텐츠들을 선보였다. 김준구 대표는 "콘텐츠는 기술과 함께 진화하고 전 세계 독자와 창작자들을 연결하고 있다"며 "앞으로도 웹툰의 글로벌화와 창작 생태계 확대에 기여할 것"이라고 말했다.

행사 마지막 날에는 오한기 네이버 리얼타임 엔진 스튜디오 리더와 송지철 네이버 프리즘 스튜디오 리더가 공동 연사로 나서 '지금은 버추얼 시대: 버추얼 콘텐츠가 세상에 나오기까지'를 주제로 세션을 진행한다. 네이버가 선제적으로 준비한 XR 프로덕션 기술과 라이브 스트리밍 앱 '프리즘'이 버추얼 크리에이터 시장 변화에 대응하며 글로벌 1위로 성장한 과정을 공유한다.

또 'K-버추얼 헌터스: 글로벌을 매혹시킨 창업가들의 도전' 세션에는 네이버D2SF가 투자한 스타트업 대표들이 함께한다. 오한기 리더가 모더레이터를 맡아 창업가들이 바라보는 글로벌 버추얼 트렌드와 기회, 성장성에 관해 토론한다.

네이버는 독자적 미디어 기술력을 바탕으로 영상 콘텐츠 생태계를 지속 확대한다는 계획이다. 경기 성남시 본사 1784 사옥에 구축된 비전스테이지와 모션스테이지는 초현실적인 XR 프로덕션 환경을 제공하고, 고품질 3D 콘텐츠 제작을 위한 전문 기술력·인력을 지원하며 이머시브 미디어 플랫폼을 구현하고 있다.

최수연 네이버 대표는 "네이버는 D2SF 등을 통해 국내 스타트업의 육성과 성장, 글로벌 진출을 지원하고, UKF 후원으로 글로벌 네트워크를 더욱 강화하고 있다"며 "향후 역량 있는 창업가들과 함께 성장할 수 있는 방안을 적극 모색해 나가겠다"고 말했다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>