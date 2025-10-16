삼성자산운용, KODEX ETF 순자산 100조 첫 돌파

삼성자산운용이 국내 상장지수펀드(ETF) 업계 최초로 순자산 100조원을 돌파했다.

삼성자산운용은 KODEX ETF 순자산 합계가 총 100조5071억원을 기록했다고 16일 밝혔다. 2002년 10월 14일 대한민국 최초 ETF인 KODEX 200을 내놓은 이후 23년 만에 이룬 금자탑이다.

지난해 말 66조2508억원에서 9개월여 만에 51.7% 증가했다. 지난달 11일 순자산 90조원을 넘어선 이후 한 달여 만에 10조원 이상 빠르게 성장했다. 특정 상품 유형에 치우치지 않고 다양한 자산과 테마를 담은 상품들이 고르게 성장한 덕분이다.

박명제 삼성자산운용 ETF 사업부문장은 "KODEX ETF가 국내 업계 최초로 순자산 100조원을 달성하게 된 것은 고객들의 신뢰와 성원 덕분"이라며 "앞으로 KODEX ETF는 좀 더 고객 지향적으로 변화하고, 금융 소비자를 보호하기 위해 노력할 것"이라고 말했다.

삼성자산운용은 국내 ETF 업계 1위 사업자로서 KODEX ETF를 통해 투자자들이 다양한 자산, 테마, 전략 등에 쉽게 투자할 수 있도록 하면서 고객들의 안정적인 자산 증식과 건전한 투자문화를 정착하는 데 앞장서고 있다. 고객들로부터 신뢰를 얻어 지난 23년간 업계 1위 자리를 지키며 순자산 100조원이라는 성과를 달성했다.

삼성자산운용은 2002년 코스피200 지수를 추종하는 KODEX 200 상장 이후 국내 ETF 시장의 역사를 써왔다. 2006년 KODEX ETF 순자산이 1조원을 넘어섰고, 같은 해 국내 최초 테마형 ETF(KODEX 반도체)를 내놨다. 2007년 국내 최초로 해외투자 ETF(KODEX 차이나H)를, 2009년엔 국내 최초 채권형 ETF(KODEX 국고채3년)를 상장하는 등 투자자에게 다양한 투자 기회를 제공하고 있다. ETF 시장의 저변을 확대해 왔다.

2009년과 2010년엔 각각 아시아 최초로 인버스, 레버리지 ETF를 상장하며 한국을 넘어 아시아에서도 선도적인 ETF 운용사로 발돋움했다.

2020년 주식형 액티브 ETF와 국내외 테마형 ETF를 추가로 상장했다. 2021년 순자산 30조원을 넘어선 뒤 2023년에 순자산 40조원을 돌파했다. 지난해 업계 최초로 순자산 60조원을 돌파하고 ETF 200개 이상 종목을 운용하는 최초의 운용사로 성장했다. 올해 들어 ETF 시장의 가파른 성장에 힘입어 국내 ETF 업계 최초로 ETF 순자산 100조원(222개 ETF)을 달성하며 국내 ETF 시장의 새 지평을 열었다.

삼성자산운용은 'KODEX ETF 100조 시대'를 맞이해 고객들의 신뢰에 부응하고자 '고객 중심 경영'을 강화한다. 고객의 입장과 눈높이에서 상품과 서비스를 고민하고, 고객의 자산 증식에 실질적으로 도움이 될 수 있도록 노력하겠다는 의미다. 자산운용업계 선도기업으로서 최근 더욱 중요해지는 '금융 소비자 보호'도 솔선수범하겠다"고 강조했다.





