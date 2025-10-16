본문 바로가기
IT·통합

유튜브·유튜브 뮤직 오전 한때 '먹통'…일부 이용자 재생 오류(상보)

이명환기자

2025.10.16

앱·PC 웹 등서 영상 재생 막혀
미국·유럽 등서도 같은 증상

유튜브와 유튜브 뮤직의 이용이 오전 한때 원활하지 못했던 것으로 확인됐다.


16일 IT 업계에 따르면 이날 오전 8시께부터 국내 일부 이용자들의 유튜브 영상 재생과 유튜브 뮤직 음악 스트리밍에 장애가 발생했다.

연합뉴스 제공.

이번 접속 장애는 모바일 애플리케이션(앱)과 PC 웹페이지 등에서 모두 발생했다. 유튜브 영상을 클릭하면 오류가 발생했다는 안내와 함께 영상이 재생되지 않았고, 유튜브 뮤직 역시 오류 안내와 함께 음원이 재생되지 않았다.


접속 장애가 발생하자 구글코리아는 공식 블로그를 통해 "16일 오전 8시경 일부 이용자들에 한해 유튜브와 유튜브 뮤직이 정상적으로 작동하지 않는 오류가 발생했다"면서 "해당 오류가 조치 되는대로 알려드리겠다. 불편을 드려 죄송하다"고 전했다.


다만 이날 오전 9시10분께부터 유튜브·유튜브 뮤직의 접속과 영상, 음악 재생은 재차 원활해진 상태다.

이번 오류는 국내뿐 아니라 해외에서도 발생한 것으로 전해져 글로벌 차원에서 발생한 오류일 가능성이 제기된다. 실제 일부 외신들도 유튜브의 접속 장애 소식을 전했다.


뉴질랜드 헤럴드는 "유튜브가 동영상을 클릭하면 에러 메시지를 띄우며 작동하지 않는 것으로 보인다"며 "뉴질랜드에서 자정 이후 최대한 1600건이 넘는 관련 보고가 이어졌으며, 이 숫자는 계속 늘어나고 있다. 이 같은 현상은 미국을 포함해 터키와 유럽 등에서도 이어지고 있다"고 보도했다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr
