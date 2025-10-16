본문 바로가기
영남

KMI·KIOST, ‘Sea AI 포럼’ 개최… 해양수산 AI 협력 생태계 구축 논의

영남취재본부 조충현기자

입력2025.10.16 09:21

산·학·연 100여명… “생성형 AI 기반 해양수산 기술개발·인재양성 필요” 한목소리

한국해양수산개발원(KMI, 원장 조정희)은 한국해양과학기술원(KIOST, 원장 이희승)과 지난 14일 부산항국제전시컨벤션센터(BPEX)에서 열린 '2025 Sea AI 포럼'을 마무리했다.

이 포럼에는 해양수산 데이터 보유와 활용 기관 간 실질적 협업 체계와 실행 방안 구축을 모색하기 위해 산·학·연 관계자 100여명이 참석했다.


포럼은 두 기관장의 개회사와 환영사로 시작해 △인간과 AI의 협업 △생성형 AI 기반 해양수산 산업 기술개발 R&D 전략 △수산분야 AI 기술 개발과 활용 사례 △조선해양 AI Agent 기술 전망 △해상교통 AI 기술 개발·활용 사례 등 다양한 주제 발표로 이어졌다.

한국해양수산개발원 전형모 해양수산AI전환지원단장은 'KMI 연구지원 및 프로토타입 개발 사례'를 주제로 발표하며, 해양수산 분야 AI 연구 인프라 구축 현황과 실증 프로젝트를 통해 청색경제 혁신을 선도하는 생성형 AI 추진 사례를 소개했다.


이어 진행된 종합토론에서는 5인의 패널이 참여해 해양수산 AI 협력생태계 구축 방안을 논의했다. 패널들은 △도메인 특화 AI 모델 개발 △실무형 AI 인재 양성 △버티컬 데이터센터와 GPU 인프라 구축 △공공데이터 접근성 개선·규제 완화의 필요성을 강조했다.


한국해양수산개발원 조정희 원장은 "우수 사례와 토론을 통해 해양수산 분야의 특성을 반영한 AI 기술 개발과 이를 뒷받침할 인재 양성, 인프라 구축의 중요성을 다시 한번 확인할 수 있었다"며 "KMI와 KIOST를 중심으로 관계 기관과 긴밀히 협력해 오늘 논의된 방안을 바탕으로 구체적인 성과를 만들어가겠다"고 말했다.




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지

