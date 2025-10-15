김해시, 하수도 관련 내년 국비 669억원 확보

경남 김해시가 내년 하수도 분야 사업 관련 국비 669억원을 확보했다.

김해시는 2026년 하수도 분야 국고보조사업 임시 통보에서 신규 사업 4개를 포함한 총 18개 사업에 대해 국비를 받게 됐다고 15일 밝혔다.

선정된 신규 사업은 ▲진영 대진교마을 오수관로 정비 ▲장유지구 노후 하수관로 정비 ▲봉곡천 유역 하수관로 정비 ▲맨홀 추락 방지 시설 설치로 347억원 규모에 이른다.

시는 진영 대진교마을에 4.3㎞의 오수관로를 새로 설치에 하천과 농지 오염을 방지하고 주민 생활환경을 개선할 방침이다.

장유지구에서는 오래되고 낡은 관로를 새것으로 교체해 하수 누수와 처리 비효율 문제를 해소해 시민 불편을 줄인다.

봉곡천 유역은 하수 유출과 악취 문제 해결에 집중해 수질 개선과 지역 쾌적성을 높인다.

주요 지역 거점 맨홀에는 추락 방지 시설을 설치하고 사고 예방에 주의를 기울인다.

시는 하수처리 기반시설 개선뿐 아니라 지역경제 활성화에도 이바지할 수 있도록 공사, 유지관리 과정에서 지역 업체와 인력을 적극적으로 활용해 고용 창출과 지역경제 선순환 효과도 만들어낼 계획이다.

박창근 김해시 상하수도사업소장은 "주민 생활 안전과 환경 개선은 시정의 최우선 과제"라며 "확보한 국비를 바탕으로 차질 없이 사업을 추진하겠다"고 말했다.





