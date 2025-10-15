美 재무 "한미 무역협상 마무리 단계"…APEC 계기 타결 되나

베선트 장관, CNBC 인터뷰

"악마는 디테일에 있지만, 디테일 해결중"

김용범·김정관 16일 방미해 러트닉과 협상

스콧 베선트 미국 재무부 장관이 한국과의 무역 협상이 마무리 단계에 접어들었다고 15일(현지시간) 밝혔다.

베선트 재무장관은 이날 CNBC 인터뷰에서 "우리는 한국과 (협상을) 마무리하려는 단계에 있다"며 "악마는 디테일(세부사항)에 있지만, 우리는 그 디테일을 해결하고 있다"고 말했다.

그는 한미 양국 당국자들이 이번 주 워싱턴 D.C.에서 열리는 국제통화기금(IMF)·세계은행(WB) 연차총회를 계기로 회동한다고 밝혔다.

이달 말 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(AEPC) 정상회의를 앞두고 양국이 협상에 속도를 내면서, 지난 3개월 간 교착 상태에 빠졌던 무역 협상이 타결될 수 있을지 주목된다.

한미 양국은 지난 7월 말 큰 틀의 무역 합의를 이뤘으나, 우리 정부가 약속한 3500억달러 규모의 대미 투자금과 관련해 투자 패키지 구성, 이익 배분 등 세부안을 두고 이견을 좁히지 못하며 최종 합의에 이르지 못한 상태다. 이로 인해 한국은 자동차 관세에서 유럽연합(EU)과 일본(15%)보다 불리한 25%의 고율 관세를 적용받고 있다.

김용범 대통령실 정책실장은 관세 협상 수정안을 들고 김정관 산업통상부 장관과 함께 16일 방미해 협상 카운터파트인 하워드 러트닉 미 상무부 장관과 협의를 가질 예정이다. 앞서 출국한 구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관도 워싱턴 D.C.에서 베선트 장관을 만나 관세 협상을 측면 지원할 계획이다.

이재용 삼성전자 회장과 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장 등 주요 재계 인사들도 잇따라 미국을 방문할 것으로 알려졌다. 손정의 일본 소프트뱅크 회장의 초청으로 방미하는 이들 4대 그룹 총수는 도널드 트럼프 미 대통령의 사저가 있는 플로리다 마러라고 리조트에서 트럼프 대통령과 골프 회동을 가질 것으로 전해졌다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr



