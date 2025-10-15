본문 바로가기
[내일 날씨]전국 흐리고 비…충청·남부 시간당 20㎜ 강한 비

우수연기자

입력2025.10.15 21:44

목요일인 16일은 전국이 대체로 흐리고 오전까지 대부분 지역에 비가 내리겠다.


제주도는 아침까지, 충청권과 남부 지방은 새벽부터 아침 사이 시간당 20㎜ 안팎의 강한 비가 예상된다.

경상권(경북 동해안·북동 산지 제외)과 제주도는 오후까지, 강원 영동과 경북 동해안·북동 산지는 밤까지 비가 이어지는 곳이 있겠다.


15∼16일 이틀 동안 예상 총강수량은 제주도 20∼70㎜, 강원 영동과 충청권, 전라권, 경상권 20∼60㎜, 서해5도 10∼50㎜, 수도권과 강원 영서, 울릉도 독도 10∼40㎜다.


서울을 비롯해 전국적으로 많은 양의 가을비가 내린 서울 여의도공원에서 시민들이 우산을 쓴 채 걸어가고 있다. 사진=조용준 기자

서울을 비롯해 전국적으로 많은 양의 가을비가 내린 서울 여의도공원에서 시민들이 우산을 쓴 채 걸어가고 있다. 사진=조용준 기자

아침 최저기온은 15∼21도로 예년보다 높겠고, 낮 최고기온은 19∼27도로 예년과 비슷하거나 조금 높겠다.

바다 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼2.0ｍ, 서해 앞바다에서 0.5∼1.5ｍ로 일겠다.


안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 1.0∼2.5ｍ, 서해 0.5∼2.0ｍ, 남해 0.5∼2.5ｍ로 예상된다.





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr
