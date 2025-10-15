증선위, 회계처리 위반 모델솔루션에 과징금·감사인 지정

금융위원회 산하 증권선물위원회는 회계처리 기준을 위반해 재무제표를 작성·공시한 모델솔루션 등 2개 사에 감사인 지정 등 조치를 의결했다고 15일 밝혔다.

모델솔루션은 지난 2022년 원자재 매입 관련 회계처리를 누락했다. 이를 발견하고 2023년 소급 수정해야 했지만, 이를 2023년 손익에 반영해 2022년~2023년 자기자본과 당기순이익을 각각 과대·과소계상했다.

또 유상사급 거래에서 순액이 아닌 총액으로 수익을 인식해 매출 및 매출원가를 2022년 25억7200만원, 2023년 20억7500만원 과대계상했다.

금융위원회 이미지. 아시아경제 DB 제공 AD 원본보기 아이콘

증선위는 모델솔루션에 과징금 1억9000만원과 감사인 지정 3년 조치를 부과했다.

회사 관계자 3인의 과징금은 향후 금융위에서 결정될 예정이다.

에스디엠은 2019년~2022년 공사수익과 공사원가, 재고자산 등을 과대·과소 계상해 감사인 지정 3년과 감사 해임 권고·직무정지 6월을 부과받았다. 과징금은 향후 금융위에서 결정된다.

이들 회계법인 및 소속 공인회계사에도 감사 업무 제한 등의 조치가 의결됐다.





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>