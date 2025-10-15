[포토] 대화하는 김병기-송언석

송언석 국민의힘 원내대표가 15일 국회에서 열린 사회적 대화 공동선언식에서 이석하기 전 김병기 더불어민주당 대표에게 인사하고 있다.







