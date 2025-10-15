김동근 시장 "현안 협력·실행력 높여 안전하고 쾌적한 생활도시 조성"

의정부시, '10월 동장단 정책소통 티타임' 개최



경기 의정부시(시장 김동근)는 15일 시청 회룡홀에서 시장을 비롯해 부시장, 행정안전국장, 권역동 동장 및 관련 부서장 등 30여 명이 참석한 가운데 '10월 동장단 정책소통 티타임'을 개최했다.

김동근 시장이 15일 시청 회룡홀에서 '10월 동장단 정책소통 티타임'을 진행하고 있다.

이번 회의에서는 ▲교통·보행환경 개선 ▲공원·휴식공간 확충 ▲녹지·힐링 공간 조성 ▲문화·복지 지원 등 4개 분야, 총 16건의 제안들이 논의됐다.

특히 호암초등학교 앞 통학로 보행환경 개선(호원1동), 공유 개인형 이동장치(PM) 불편 해소(신곡2동) 등 안전하고 쾌적한 도시환경 조성을 위한 제안을 집중적으로 다뤘다.

또한 메타세쿼이아 명품길 조성(호원2동), 역전근린공원 시설 개선(의정부1동) 등 주민이 체감할 수 있는 녹지·힐링 공간 개선 및 조성 방안도 함께 논의했다.

아울러 '세계청년혁신포럼 2025(Y-World Inno-Forum)'(기업투자유치과) 및 '제54회 시민의 날 기념 체육대회'(체육과) 등 시정 주요 현안을 알리며 각 동의 적극적인 협조를 요청했다.

'이슈·리뷰' 코너에서는 회룡문화제의 '태조·태종 의정부 행차' 스케치 영상을 시청했다. 두 왕의 갈등과 화해를 상징적으로 표현한 퍼포먼스를 보며 의정부의 역사적 의미와 정체성을 되새기는 시간을 가졌다. 이번 행사는 전통과 현대가 조화를 이루는 지역문화 콘텐츠로 평가받으며 시민들의 큰 호응을 얻은 바 있다.

김동근 시장은 "동장단 정책소통 티타임은 동장과 부서장들이 한자리에 모여 현안을 함께 고민하고 현장에서 체감되는 문제를 실질적으로 해결하는 협업의 자리"라며 "부서 간 칸막이를 넘어 지역 현안에 대한 협력과 실행력을 높여 시민이 체감하는 행정을 실현해 나가겠다"고 말했다.





