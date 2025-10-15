본문 바로가기
김동근 시장 "현안 협력·실행력 높여 안전하고 쾌적한 생활도시 조성"

이종구기자

입력2025.10.15 13:54

시계아이콘00분 41초 소요
의정부시, '10월 동장단 정책소통 티타임' 개최

경기 의정부시(시장 김동근)는 15일 시청 회룡홀에서 시장을 비롯해 부시장, 행정안전국장, 권역동 동장 및 관련 부서장 등 30여 명이 참석한 가운데 '10월 동장단 정책소통 티타임'을 개최했다.

김동근 시장이 15일 시청 회룡홀에서 ‘10월 동장단 정책소통 티타임’을 진행하고 있다. 의정부시 제공

김동근 시장이 15일 시청 회룡홀에서 '10월 동장단 정책소통 티타임'을 진행하고 있다. 의정부시 제공

이번 회의에서는 ▲교통·보행환경 개선 ▲공원·휴식공간 확충 ▲녹지·힐링 공간 조성 ▲문화·복지 지원 등 4개 분야, 총 16건의 제안들이 논의됐다.


특히 호암초등학교 앞 통학로 보행환경 개선(호원1동), 공유 개인형 이동장치(PM) 불편 해소(신곡2동) 등 안전하고 쾌적한 도시환경 조성을 위한 제안을 집중적으로 다뤘다.

또한 메타세쿼이아 명품길 조성(호원2동), 역전근린공원 시설 개선(의정부1동) 등 주민이 체감할 수 있는 녹지·힐링 공간 개선 및 조성 방안도 함께 논의했다.


아울러 '세계청년혁신포럼 2025(Y-World Inno-Forum)'(기업투자유치과) 및 '제54회 시민의 날 기념 체육대회'(체육과) 등 시정 주요 현안을 알리며 각 동의 적극적인 협조를 요청했다.


'이슈·리뷰' 코너에서는 회룡문화제의 '태조·태종 의정부 행차' 스케치 영상을 시청했다. 두 왕의 갈등과 화해를 상징적으로 표현한 퍼포먼스를 보며 의정부의 역사적 의미와 정체성을 되새기는 시간을 가졌다. 이번 행사는 전통과 현대가 조화를 이루는 지역문화 콘텐츠로 평가받으며 시민들의 큰 호응을 얻은 바 있다.

김동근 시장은 "동장단 정책소통 티타임은 동장과 부서장들이 한자리에 모여 현안을 함께 고민하고 현장에서 체감되는 문제를 실질적으로 해결하는 협업의 자리"라며 "부서 간 칸막이를 넘어 지역 현안에 대한 협력과 실행력을 높여 시민이 체감하는 행정을 실현해 나가겠다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
