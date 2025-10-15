삼성전자, 브랜드가치 6년 연속 세계 5위…아시아 유일

인터브랜드 '글로벌 100대 브랜드' 5위

브랜드가치는 905억 달러 추산

2020년 이후 아시아 유일 세계 톱5 유지

전 사업부문에서 AI 경쟁력 강화

고객 중심 브랜드 전략 추진

삼성전자는 15일(현지시간) 미국 글로벌 브랜드 컨설팅업체 '인터브랜드'가 발표한 '2025 글로벌 100대 브랜드'에서 5위를 기록하며, 6년 연속 '톱 5' 자리를 지켰다. 이 업체는 삼성전자의 브랜드 가치를 905억 달러로 추산했다.

이에 따라 삼성전자는 2020년 이후 현재까지 아시아 기업 중 유일하게 지키고 있는 세계 5대 브랜드의 위상도 지켰다.

인터브랜드는 기업의 재무 성과와 전망, 제품 구매 시 브랜드가 미치는 영향, 브랜드 경쟁력(소비자 공감 및 참여, 브랜드 전략, 차별성, 일관성, 신뢰성 등) 등을 종합 분석해 매년 브랜드가치를 평가한다. 전 세계 브랜드가치 평가 중 가장 역사가 길며 공신력을 인정받고 있다.

삼성전자에 대해선 전 사업 부문에서의 인공지능(AI) 경쟁력 확보, 전 제품을 아우르는 AI 홈 경험 제공, AI 관련 반도체 집중 투자, 고객 중심 브랜드 전략 수행 등이 긍정적 영향을 끼쳤다고 평가했다.

실제 삼성전자는 '모두를 위한 혁신'이라는 비전 아래 더 많은 고객에게 차별화된 AI 경험을 확산하는 데 전 사업의 초점을 맞추고 있다. 모바일의 경우 '갤럭시 AI'를 한층 더 혁신해 확고한 AI 리더십을 구축하고 올해까지 총 4억대 기기에 '갤럭시 AI' 적용을 추진하는 등 AI 대중화를 선도하고 있다.

TV와 생활가전은 비전 AI, 비스포크 AI 등 품목별로 최적화된 AI 기술을 신제품에 적용해 AI 경쟁력을 강화했다. 그뿐만 아니라 다양한 파트너와의 개방적 협업을 통해 보다 개인화된 AI 경험을 제공하며 '삼성 녹스' 기술로 업계 최고 수준의 강력한 보안을 제공하고 있다. 이 밖에 제품과 서비스의 접근성을 강화하고 고효율 제품과 스마트싱스 연동을 통해 에너지 사용을 효과적으로 관리하는 등 지속 가능한 혁신도 추구하고 있다.

반도체 사업을 책임지는 디바이스솔루션(DS) 부문은 고대역폭메모리(HBM)를 비롯해, 고용량 DDR5, LPDDR5x, GDDR7 등 차별화된 제품으로 클라우드 AI, 온디바이스 AI, 피지컬 AI 등 다양한 AI 수요에 적극적으로 대응하고 있다.

이원진 삼성전자 글로벌마케팅실장(사장)은 "삼성전자는 AI 혁신과 개방적 협업을 통해 더 많은 고객이 일상에서 AI를 경험할 수 있도록 최선의 노력을 다하고 있다"며 "앞으로도 건강과 안전 등 고객이 필요로 하는 다양한 가치를 지속 발전시켜 더 사랑받는 브랜드로 성장할 것"이라고 말했다.





