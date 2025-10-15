본문 바로가기
Dim영역
증권
여성포럼
지식포켓
AK라디오

기타

금감원, XBRL 공시시스템 국제표준 인증 획득

유현석기자

입력2025.10.15 12:10

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

금융감독원을 국제표준 전산언어(XBRL) 공시시스템이 지난달 국제표준기구인 '국제 XBRL협회(XBRL International)'로부터 공식 인증을 획득했다고 15일 밝혔다.

금감원, XBRL 공시시스템 국제표준 인증 획득
AD
원본보기 아이콘

이번 인증은 국제 XBRL협회 소속 전문가들이 오픈다트(OPEN DART)를 통해 제공되는 데이터 및 금감원 작성기 기능 등을 종합 점검한 결과다.


금감원은 2007년 XBRL 재무공시 제도를 도입했다. 또한 안정적인 정착 및 상장사의 경제적 부담 경감 등을 위해 작성기를 자체 작성기를 개발해 무상 배포했다.

최근 XBRL 주석 재무공시 확대에 따른 국내·외 투자자 등의 데이터 활용과 해외 감독당국의 다트(DART) 시스템 벤치마킹 수요가 증가하고 있다. 여기에 발맞춰 금감원은 시스템 전반에 걸친 XBRL 국제 표준 인증을 추진했다.


금감원은 "일각에서 제기한 XBRL 재무공시 데이터 품질 문제에 대한 우려를 해소함과 동시에 우리나라 시스템이 세계적인 디지털 플랫폼으로 자리매김하는 계기가 될 것"이라며 "국내 상장사의 데이터 신뢰도가 높아져 글로벌 자본시장에서 공정한 평가를 받을 기회가 확대될 것"이라고 말했다.


금감원은 국제 XBRL협회 요청에 따라 우리나라 재무공시 정보를 글로벌 XBRL 보고서 공시 플랫폼에도 공시되도록 협조할 예정이다. 또한 또 외국인 투자자 접근성을 높이기 위해 영문 다트 외에도 다양한 영문공시 채널을 마련할 계획이다.




유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

아파트 17채·230억 저택…'한국인 납치' 캄보디아 사기조직 금융 제재하는 美·英 아파트 17채·230억 저택…'한국인 납치' 캄보디아... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"대기업 안 다니는데도 부럽다"연간 1억 넘게 버는 유튜버 4000명 돌파

1800만원 짜리 명품 반지, 알고보니 불량품?…까르띠에 "환불 진행"

伊 총리엔 "아름다워", UAE 부통령엔 "끝도없이 돈 많아"…선 넘은 트럼프

"이 차 절대 타지 마세요"…중대 결함에도 중고시장에 우르르

李 대통령 출연 '냉부해' 댓글 삭제 논란…구글코리아 "정부 요청 없었다"

삼성전자 주가 2배 뛰면 1억 받는다"3년 뒤라고요? 이직 못하겠네"

해병특검, 오동운 공수처장 ‘직무유기 혐의’ 입건… 공수처 압수수색

새로운 이슈 보기