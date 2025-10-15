아파트 17채·230억 저택…'한국인 납치' 캄보디아 사기조직 금융 제재하는 美·英

양국 온라인 사기범죄에 주목

미국과 영국 정부가 캄보디아를 거점으로 전 세계인들을 대상으로 인신매매·강제노동·온라인 사기를 일삼은 조직을 제재했다고 14일(현지시간) 밝혔다. 최근 캄보디아 등지에서 한국인 대상 납치·감금 사건이 잇따르는 가운데 양국 정부도 캄보디아의 온라인 사기 범죄 실태에 주목한 것으로 보인다.

제재 대상은 프린스 그룹(Prince Group)과 그 회장인 천즈로, 이들은 캄보디아 등지에서 카지노와 스캠(사기) 센터로 사용되는 단지를 건설하고 대리인을 통해 운영에 관여한다고 영국 정부는 설명했다.

영국 가디언에 따르면 1987년 중국에서 태어난 천즈는 빠르게 부를 축적하며 캄보디아에서 정치적 영향력을 행사했다. 이후 키프로스와 바누아투 시민권을 사들인 것으로 추정된다. 프린스 그룹과 연계된 진베이(Jinbei) 그룹, 가상자산 거래소 바이엑스(Byex) 등도 이번 제재 대상에 포함됐다.

영국 정부는 골든 포천 리조트 월드(Golden Fortune Resorts World)도 제재 명단에 올리면서 프놈펜 외곽의 대규모 스캠 단지의 배후 회사라고 설명했다.

천즈를 비롯한 이들은 영국령 버진 아일랜드에 사업체를 두고 런던 부동산 시장에 대거 투자해 왔다. 이들의 투자 목록에는 1200만파운드(약 230억원)짜리 저택, 1억파운드(약 1900억원) 상당의 사무용 빌딩, 아파트 17채 등이 포함돼 있다. 이번 제재로 이들 자산은 즉각 동결되며 천즈 일가는 영국 금융체계 이용이 전면 차단된다.

영국 정부는 캄보디아와 미얀마 등 동남아의 스캠 센터들은 가짜 구인 광고로 외국인들을 폐쇄된 카지노나 특수 목적시설로 유인하고 고문으로 위협하며 온라인 사기를 자행하도록 강요한다고 지적했다.

이베트 쿠퍼 영국 외무장관은 "이런 끔찍한 스캠 센터의 배후에 있는 자들은 취약한 사람들의 삶을 망치면서 그 돈을 묻어두기 위해 런던의 주택을 사들이고 있다"고 말했다.

미국 재무부도 프린스 그룹을 초국가적 범죄조직으로 규정하고, 천즈 회장 및 관련 단체 146건에 대한 제재를 단행했다. 또 미 법무부는 천즈 회장을 온라인 금융사기와 자금세탁 등의 혐의로 기소했다고 이날 밝혔다. 유죄 확정 시 최대 40년의 징역형이 선고될 수 있다. 아울러 천즈 회장이 보유해온 약 150억달러(약 21조원) 상당의 비트코인 12만7271개를 몰수하기 위한 소송을 법원에 제기했다.

이와 함께 캄보디아 소재 금융서비스 대기업 후이원(Huione) 그룹을 미국 금융체계에서 차단하는 조치를 확정했다고 발표했다. 재무부는 후이원이 2011년부터 2025년 초까지 최소 40억 달러(약 5조7000억원)의 불법 자금을 세탁했으며, 그중 3700만 달러는 북한 해킹 조직이 탈취한 가상자산 자금이라고 설명했다. 이에 따라 미국 내 금융기관은 후이원 그룹과의 모든 거래가 금지된다.

스콧 베선트 미 재무장관은 "초국가적 사기 범죄의 급증으로 미국인들이 수십억 달러의 피해를 당하고 있다"며 "앞으로도 영국 등 국제 파트너들과 긴밀히 협력해 이러한 위협에 대응해 나가겠다"고 밝혔다.





