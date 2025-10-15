자양동 일대에 49층·1030가구 규모 한강 조망 주거단지 조성[부동산AtoZ]

신통기획 착수 6개월 만에 확정

최상층에 스카이라운지, 조망 특화 설계

시니어센터·119안전센터 등 기반시설도 확보

7호선 건대입구역 인근 자양동 227-147 일대에 최고 49층, 1030가구 규모의 한강 조망을 갖춘 주거단지가 조성된다.

자양동 227-147 일대 재개발 사업 조감도. 서울시 제공 AD 원본보기 아이콘

서울시는 '자양동 227-147번지 일대 주택정비형 재개발사업'의 신속통합기획을 확정했다고 15일 밝혔다.

자양동 227-147 일대는 서측에 건대입구역이 위치해 대중교통 이용이 편리하고, 도보로 10분이면 한강공원까지 접근할 수 있는 우수한 입지다. 건대 스타시티, 자양동 모아타운, 우성1차 리모델링 단지 사이에서 섬처럼 남아있는 노후불량 주거지다.

지난해 말 재개발 후보지로 선정돼 올해 4월 신속통합기획에 착수해 6개월 만에 신속통합기획을 확정했다. 재개발 후 49층, 1030가구 규모의 직주락 주거단지로 탈바꿈한다.

자양동 227-147 일대 위치도. 서울시 제공 원본보기 아이콘

신통기획에 담긴 3가지 계획 원칙은 △한강 조망 특화 단지설계 △기반시설 확충 △활력있는 가로 조성이다.

사업지 3개면이 주변 개발지로 둘러싸인 입지적 한계를 극복하기 위해 열린 통경축과 층수 완화 등 한강 조망을 최대한 확보할 수 있도록 조망 특화계획을 수립했다. 한강에서 건국대학교로 이어지는 폭 20m의 남북 통경축을 계획해 약 190가구의 한강 조망 세대를 확보한다. 상층부에는 한강 조망이 가능한 스카이라운지를 배치한다.

한강변과 건국대학교 일감호 등에서 바라볼 때 주변과 조화되면서도 입체적인 도시경관을 형성하도록 계획했다. 자양번영로 변에는 중저층 연도형 주동을, 인접 주거지 경계부에는 중층의 단계적 스카이라인을 갖춘 주동을, 단지 중심부에는 랜드마크형 초고층 주동을 배치한다.

사업지 인근에 1만가구 이상 개발이 예정된만큼 지역에 필요한 공공시설을 선제적으로 확보했다. 노인 인구가 많은 자양동의 부족시설인 노인여가복지시설(시니어센터)을 추가로 확충하고, 소방 안전시설(119안전센터)을 설치한다.

자양동 227-147 일대 재개발 신통기획 종합 구상도. 서울시 제공 원본보기 아이콘

공공성과 사업성의 균형을 위해 용도지역을 2·3종에서 3종으로 상향하고, 용적률을 최대 20% 상향해 사업 여건도 개선했다.

자양번영로의 노상 공영주차장을 삭제하고 공원 하부에 대체 주차 공간을 조성해 자양번영로를 기존 2~3차선에서 5~6차선으로 확폭해 교통 체계도 개선하도록 계획했다. 아울러 자양번영로 변에 연도형 근린생활시설을 배치하는 등 기존 상가 세입자와 상생할 수 있도록 계획했다.

이번 자양동 227-147번지 일대 재개발 신속통합기획 확정으로, 서울 전체 224개 대상지 중 135개소(약 23만7000가구)에 대한 기획이 완료됐다.

조남준 서울시 도시공간본부장은 "자양동 227-147번지는 건대입구역과 한강까지 10분 거리로, 입지적 강점을 최대한 살린 직주락 주거단지로 조성할 것"이라며, "자양동 주민들의 적극적인 협조로 신속통합기획 착수 후 6개월 만에 기획을 완료한 만큼, 이후 인허가 절차도 '신통기획 2.0'을 적용받아 획기적으로 빨라질 것으로 기대한다"고 말했다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



