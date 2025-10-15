SKT, 군 드론 작전 반경 넓히는 ‘통신 중계 드론’ 개발

펀진·코난테크놀로지·콘텔라·플랙토리와 솔루션 개발 협약

저주파수 활용해 전파 도달거리·회절성 대폭 개선

SK텔레콤이 군의 드론 작전 반경을 획기적으로 확장할 '통신 중계 드론' 개발에 나선다. 군사용 통신 기술의 한계를 상용망 기반 저주파수로 보완해, 전장(戰場) 환경에서도 안정적인 연결성을 확보하겠다는 전략이다.

SKT는 15일 서울 남산사옥에서 펀진, 코난테크놀로지, 콘텔라, 플랙토리 등 4개 기업과 통신 중계 드론 개발을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. 통신 중계 드론은 공격용·정찰용 드론이 작전 중 통신이 어려운 지역에서도 원활히 연결될 수 있도록 무선 신호를 이어주는 장비다. 현재 군은 이음 5G 주파수를 활용해 통신 중계 드론을 운용 중이지만, 고(高)주파수 특성상 전파 도달 거리가 짧아 작전 반경이 제한되는 문제가 있었다.

이번에 개발되는 통신 중계 드론은 상용망에서 사용하는 800MHz 등 저(低)주파수 대역을 활용해 이 같은 한계를 극복할 계획이다. 저주파수는 전파 도달 거리와 회절성이 우수해 산악지형이나 도심 등 장애물이 많은 지역에서도 통신 품질을 안정적으로 유지할 수 있다. 여기에 '핸드오버(handover)' 기술을 적용해 중계 드론이 격추되거나 고장 나더라도 즉시 다른 중계 드론으로 연결이 이어지는 네트워크를 구축한다.

이번 협약에서 SKT는 무선 회선, 핸드오버 기술, 실시간 영상 관제를 담당한다. 펀진은 드론 무선품질 측정과 AI 기술을, 코난테크놀로지는 엣지 전술 장비를, 콘텔라는 위성통신 기반 이동기지국을, 플랙토리는 미니 PC 기반 이음 5G 코어와 통신장비를 각각 맡는다.

김경덕 SKT 엔터프라이즈사업부장은 "이번 협약을 통해 각 사의 독보적 솔루션을 결합, 군 드론의 작전 반경을 크게 확장할 것"이라며 "상용망 기술을 군 통신에 접목해 국방 역량을 강화하는 데 기여하겠다"고 말했다.





박유진 기자 genie@asiae.co.kr



