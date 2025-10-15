오라클, AMD의 AI칩 5만개 도입…엔비디아 4% 넘게 빠져

AI 칩 시장서 AMD 잇딴 수주

엔비디아 자리 위협



클라우드 업체 오라클이 14일(현지시간) 미국 반도체 기업 AMD의 첨단 인공지능(AI) 칩 5만개를 자사의 클라우드에 투입한다고 밝혔다. 이 영향으로 AMD 주가는 소폭 상승한 반면, 엔비디아 주가는 AI 칩 시장 경쟁 심화 우려에 미·중 갈등 심화까지 겹치면서 하락 마감했다.

오라클은 이날 AMD와의 파트너십을 확대해 내년 3분기부터 5만개의 AMD '인스팅트 MI450 시리즈' 그래픽처리장치(GPU)로 구동되는 AI 클라우드 서비스를 제공할 계획이라고 발표했다.

오라클은 초기 5만개의 GPU로 시작해 2027년과 그 이후에는 이 GPU 도입을 확대할 예정이다.

또 자사가 계획 중인 새로운 AI 데이터센터가 모두 AMD 프로세서와 네트워킹 시스템으로 구성되며, 칩부터 서버 네트워크까지 일체화된(vertically-optimized) 구조가 "대규모 AI 훈련 및 추론을 위한 최대 성능, 확장성, 에너지 효율성을 제공하도록 설계됐다"고 설명했다.

AMD의 MI450 GPU 칩은 AMD가 내년에 출시할 예정인 신제품으로, 최근 오픈AI와도 대규모 공급 계약을 체결한 바 있다. 오픈AI는 향후 수년간에 걸쳐 AMD의 칩을 기반으로 6기가와트(GW)급 시설을 구축할 예정이다.

현재 AI 칩 시장은 엔비디아가 90% 이상을 점유하며 절대적 우위를 유지하고 있지만, 최근 AMD가 대형 수주를 잇따라 확보하면서 엔비디아를 위협하고 있다.

이날 뉴욕증시에서 AMD는 전날보다 0.77% 소폭 상승한 218.09달러를 기록했다. 반면 시가총액 1위 기업인 엔비디아의 주가는 전날보다 4.4% 하락 마감했다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr



