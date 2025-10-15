미·영, 캄보디아 등서 '인신매매·고문' 일삼은 불법 사기 조직 제재

프린스그룹 등 캄보디아에 스캠센터 건설

가짜 구인광고로 외국인 유인

영국과 미국이 전 세계 피해자들을 속여 돈을 뜯어내고 인신매매한 노동자들을 고문하는 불법 스캠, 사기 센터를 운영하는 조직을 제재했다고 영국 정부가 14일(현지시간) 밝혔다.

제재 대상은 '프린스그룹'과 그 회장인 천즈로, 이들은 캄보디아 등지에서 카지노와 스캠(사기) 센터로 사용되는 단지를 건설하고 대리인을 통해 운영에 관여한다고 영국 정부는 설명했다.

또 프린스 그룹과 연계된 레저·엔터테인먼트 사업을 하는 진베이 그룹, 진베이·프린스 그룹과 연계된 가상자산 플랫폼 바이엑스 거래소도 제재하기로 했다.

영국 정부는 골든 포천 리조트 월드도 제재 대상으로 지목하면서 프린스 그룹 자회사가 건설하고 기술 단지로 위장한 프놈펜 외곽의 대규모 스캠 단지의 배후 회사라고 설명했다.

캄보디아와 미얀마 등 동남아의 스캠 센터들은 가짜 구인 광고로 외국인들을 폐쇄된 카지노나 특수 목적 시설로 유인하고 고문으로 위협하며 온라인 사기를 자행하도록 강요한다고 지적했다.

미국 재무부도 프린스 그룹을 '초국가적 범죄조직'으로 규정하고서 천즈 회장을 비롯한 이 그룹과 관련해 146건의 제재를 시행한다고 이날 밝혔다. 이와 함께 캄보디아 소재 금융서비스 대기업 후이원 그룹을 미국 금융체계에서 차단하는 조치를 확정했다고 밝혔다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr



