화해 손짓 이틀 만에 또 공세…트럼프 "中과 식용유·일부 교역 중단 검토"

뉴욕=권해영특파원

입력2025.10.15 05:27

"美 대두 수입 중단은 경제적 적대행위"
이달 말 정상 간 담판 앞두고 기싸움 팽팽

도널드 트럼프 미국 대통령이 중국의 미국산 대두 수입 중단 조치를 강하게 비판하며 "이에 대한 보복 조치로 식용유·기타 교역 품목과 관련된 중국과의 사업을 중단할 수 있다"고 14일(현지시간) 경고했다.


UPI연합뉴스

UPI연합뉴스

트럼프 대통령은 이날 자신이 만든 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 "중국이 의도적으로 우리의 대두를 사지 않는 것은 미국 농가를 어려움에 처하게 하는 경제적 적대행위라고 본다"며 이같이 말했다.

그는 이어 "우리는 식용유를 우리 스스로 손쉽게 생산할 수 있다"며 "중국으로부터 이를 구입할 필요가 없다"고 강조했다.


앞서 트럼프 대통령은 중국이 미국을 겨냥해 희토류 수출통제 조치를 실시하자 11월부터 중국에 100%의 추가 관세 부과를 예고하며 맞불을 놨다. 이달 말 한국 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회담을 계기로 한 미-중 정상회담을 앞두고 무역 협상에서 유리한 고지를 점하기 위해 양측이 팽팽한 기 싸움을 벌이고 있다는 분석이 나온다.


트럼프 대통령은 대중 추가 관세 100% 예고 이틀 뒤인 지난 12일 "중국을 도우려는 것이지 해치려는 게 아니다"라며 유화적인 메시지를 내놨지만, 이틀 만에 다시 중국을 향한 강경 발언을 쏟아냈다. 이를 두고 자신의 지지 기반인 농민들을 의식한 발언이란 분석과 함께 시진핑 중국 국가주석과의 무역 담판을 앞두고 협상력을 최대한 끌어올리기 위한 의도가 깔렸다는 해석이 제기된다.




뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

