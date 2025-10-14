화성E＆A 신철범 대표, 모교 영남대에 LED 전광판 기증

영남대학교(총장 최외출)는 13일 오전, 대학본관 현관에서 화성E&A 신철범 대표이사의 LED 전광판 기증 명판 제막식 및 차담회를 개최했다.

이번에 기증된 LED 전광판(5500만원 상당)은 영남대학교 본관 현관에 설치돼 대학 구성원과 방문객에게 대학의 주요 성과와 행사 안내, 공지사항 등을 실시간으로 전달하는 다목적 홍보 매체로 활용될 예정이다. 명판 제막식에는 신철범 화성E&A 대표이사를 비롯해 최외출 영남대 총장, 대외협력처장 등이 참석해 기증의 뜻을 기리고 감사의 마음을 전했다.

화성E&A 신철범 대표(왼쪽 2번째)가 영남대에 LED전광판을 기증한 뒤 최외출 영남대 총장(오른쪽 2번째)과 기념촬영을 하고 있다. AD 원본보기 아이콘

신철범 대표는 "학창 시절 많은 배움과 인연을 쌓았던 모교에 작게나마 도움이 되고 싶었다"며, "본관 입구에 설치되는 전광판이 모교의 다양한 소식과 성과를 널리 알리고, 학생과 교직원 모두에게 소통의 창구로 자리 잡기를 바란다"고 말했다.

최외출 영남대 총장은 "모교를 향한 신철범 대표이사의 따뜻한 관심과 사랑에 깊이 감사드린다"며, "동문 한 분 한 분의 소중한 뜻이 모여 영남대학교의 발전과 구성원들의 자긍심을 높이고 있다. 대학은 지역과 함께 성장하며 사회적 책임을 다하고, 인류사회에 공헌하는 인재를 양성하기 위해 최선을 다하겠다. 최근 각종 대학평가에서 대학 순위가 상승하고 있는 것도 신 대표님 같은 동문님들의 응원과 성원 덕분이라 생각한다. 진심으로 감사드린다"고 말했다.

한편, 신철범 대표는 영남대학교 대학원에서 석사와 박사 학위를 취득했다. 1991년 금강엘이디제작소를 창업해 iM뱅크 전 지점 등에 환율 고시판과 전광판을 제작·납품했으며, 현재는 화성E&A(주)를 경영하면서 지하철, 공항, 시내버스 등 주요 지역 매체 광고 사업을 통해 국내 광고 산업 발전에 기여해왔다.

신 대표는 총동창회 부회장으로 활동하며 30년 이상 범죄 예방과 불우이웃 지원 등 사회공헌 활동을 이어왔고, 거창 향우 연합회장과 민주평통 북한이탈주민 특별위원회 부위원장 등으로 사회 발전에도 힘쓰고 있다. 이날 신 대표는 모교 발전을 위해 서울역 광장, 대구 동성로, 대구국제공항 등 최대 유동인구 지역에 설치된 전광판 광고를 모교에 무상으로 추가 지원하겠다고 밝혀, 모교에 대한 깊은 애정과 후배 사랑을 다시 한번 보여줬다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>