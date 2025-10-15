서경대 일자리플러스본부, ‘진로 잡는 날’ 운영

학생 맞춤형 진로·취업 지원

서경대학교 진로취업처 대학일자리플러스본부는 10월과 11월 진로설계 집중 프로그램 '2025학년도 2학기 서경인 진로 잡(JOB)는 날'을 운영한다고 15일 밝혔다.

서경대 대학일자리플러스본부 홍보 포스터. 서경대학교 AD 원본보기 아이콘

해당 프로그램은 진로 설정에 어려움을 겪고 있는 청년들에게 자기 이해를 바탕으로 한 진로설계 기회를 제공하고, 실질적인 진로 준비도 할 수 있도록 돕기 위해 기획됐으며, 오는 16일과 17일, 다음 달 13일과 14일 총 4회차로 진행될 예정이다.

주요 프로그램은 △개인가치관 및 직업가치관 탐색을 통한 자기이해 △만다라트 계획표 안내 및 작성 △진로로드맵 작성법 안내 및 실습 등이며, 이를 통해 학생들은 흥미 유발형 활동을 통해 본인의 가치관을 기반으로 진로 목표를 설정하고, 구체적인 실행계획을 수립하는 과정을 경험하게 된다.

프로그램 운영기간 중 작성된 진로로드맵은 향후 진로취업처 대학일자리플러스본부에서 개최 예정인 '진로로드맵 경진대회'와 연계해 활용될 수 있도록 준비할 계획이다.

허성민 서경대 진로취업처장 겸 대학일자리플러스본부장은 "이번 프로그램은 학생 개개인의 가치관을 기반으로 진로를 성찰하고, 구체적인 목표와 실행계획을 수립할 수 있는 뜻깊은 자리"라며 "앞으로도 학생들이 주도적으로 진로를 탐색할 수 있도록 다양한 프로그램을 확대해 나가겠다"고 전했다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>