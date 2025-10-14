이재명 대통령 "국회 증언거부 허용 안 돼…국가기강 문제"

이재명 대통령이 14일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이재명 대통령이 14일 국회에서의 증언 거부와 위증이 절대 허용되어선 안 된다고 강조했다. 이 대통령은 행정안전부와 법무부를 향해 "국가 기강 문제"라며 관련 수사 상황을 확인해보라고 지시했다.

이 대통령은 이날 용산 대통령실에서 국무회의를 주재하면서 "국민을 대표하는 국회의원들한테, 법률에 따라서 진실을 말해야 할 사람들이 (증언을) 거부한다든지, 대놓고 뻔뻔하게 거짓말한다든지 (하는 상황을) 절대 허용하면 안 된다고 생각한다"고 말했다.

이어 이 대통령은 "작년부터 국회에서 증언을 요구하면 거부하고 말이야, 되지도 않는 이유로. 가서 거짓말하고"라면서 "계속 (문제가) 반복되고 있다. 그러면 안 된다"고 재차 비판했다.

이 대통령은 "검찰과 경찰이 책임져야 한다"고 요구했다. 그는 "위증 사건 고발을 수없이 했는데 왜 수사를 안 하느냐"며 "내버려 두니까 계속 그런다"고 지적했다. 그러면서 "고발은 어떻게 했고, 처리는 어떻게 했는지 수사상황을 체크하라"고 지시했다.

또 이 대통령은 "전에는 자기가 한 말이 사실과 다르면 사과했다. 거짓말하고 사과하지 않으면 사람 취급을 하지 않았다"면서 "거짓말 잘하는 게 실력처럼 보인다. (가짜뉴스가) 시간이 지나면 없어지는 게 아니라 세력을 형성하기도 한다"고 분석했다.





