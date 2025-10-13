울릉형 모델 추진… 울릉군-한국열린사이버대-한국해안숲보전협회, MOU 체결

울릉도 자연·지역주민 혜택 위한 실질적 협력

경북 울릉군은 13일 울릉군청 군수실에서 한국열린사이버대학교(총장 장일홍)·한국해안숲보전협회(회장 백정애)와 상호협력 업무협약(MOU)을 체결했다.

울릉군-한국열린사이버대-한국해안숲보전협회 MOU체결. 울릉군 제공

이번 협약은 울릉군과 한국열린사이버대학교와 한국해안숲보전협회 간의 상호 협력을 통해 지속 가능한 발전을 위하고, 교육·연구·실천 활동을 공동으로 추진해 울릉도의 자연환경을 보존하고 지역 주민들에게 실질적인 교육 혜택을 제공하기 위해 마련됐다.

주요 협약 내용으로는 공동 학술 연구와 정보 교류, 홍보·협력 마케팅과 함께 울릉군 추천자에 대한 장학제도 운영·입학금 면제 등 상호 협의를 통한 공동 기관 사업을 추진할 예정이다.

세 기관은 지속 가능한 공동 사업을 추진하기 위해 울릉도 해안숲·생태 보전 사업, 학위과정 원격교육, 지역특화 인재 양성 프로그램 운영 등 울릉군이 필요로 하는 다양한 분야에 적극적으로 동참해 지역산업 발전에 협력하기로 했다.

남한권 군수는 "이번 협약을 통해 울릉군의 자연과 지역 주민 모두가 혜택을 누릴 수 있는 실질적인 협력의 문이 열렸다"며 "교육·환경·행정이 함께하는 지속 가능한 울릉형 모델을 만들어가겠다"고 전했다.





