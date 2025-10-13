익산시,18~19일 '반려동물 문화축제·국제 도그쇼'

모현공원 잔디구장…"반려동물 친화 문화 확산"

전북 익산시가 오는 18~19일 모현공원 잔디구장에서 '2025 익산 반려동물 문화축제 및 제19회 익산 FCI 국제 도그쇼' 행사를 연다.

13일 시에 따르면 이번 축제는 반려동물 친화 문화를 조성하고 지역 반려동물 산업 육성을 위해 마련됐으며, 사단법인 한국애견연맹이 주관한다.

이번 행사는 오는 18일 오전 11시 개막식을 시작으로 이틀간 반려동물과 함께하는 프로그램과 교육, 캠페인, 체험, 전시·판매 등이 진행되며, '익산 FCI 국제 도그쇼'와 함께 추진돼 풍성한 볼거리를 제공할 것으로 기대를 모은다.

주요 프로그램으로 달리기 대회와 아마추어 장애물 경주(어질리티), 장기자랑을 비롯해 음악에 맞춰 원반을 던지며 반려견과 호흡하는 '독디스크' 등이 운영된다.

또 도그 스포츠 훈련 시범, 펫티켓 강의, 반려동물 문제행동 상담과 건강검진, 유기동물 보호·입양 캠페인 등을 통해 반려동물 친화 문화 확산에도 힘쓴다.

현장에서는 애견미용, 반려견 모양 달고나 만들기, 방향제 만들기, 인식표 제작 등 다양한 체험도 진행된다. 이와 함께 사료, 간식, 의류, 보험, 장례용품 등 반려동물 물품을 전시·판매하는 부스가 운영돼 다채로운 즐길거리가 이어질 예정이다.

시 관계자는 "올해 19회를 맞은 익산 FCI 국제 도그쇼는 시민과 반려동물이 함께 즐기는 축제로 자리매김하고 있다"며 "앞으로도 사람과 동물이 행복하게 공존하는 반려동물 친화 문화 확산을 위해 더욱 노력하겠다"고 전했다.

한편, 시는 인수공통전염병 연구소, 동물용의약품 효능·안전성 평가센터, 시제품 생산지원시설 등 동물산업 관련 기반을 지속 확충하며 동물용의약품 산업 거점도시로 성장하고 있다.





