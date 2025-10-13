한 외국인 관광객이 인천공항 출국장 앞에서 한국 라면과 과자 등을 가득 채운 여행 가방을 정리하고 있다. 같은 과자라도 현지에서 사는 '오리지널'의 맛이란게 있다.
꼭 봐야할 주요뉴스'제2의 월급' 꼬박꼬박 받는다…내년부터 '비과세'... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[이미지 다이어리] K-과자로 가득 채운 캐리어
2025년 10월 13일(월)
한 외국인 관광객이 인천공항 출국장 앞에서 한국 라면과 과자 등을 가득 채운 여행 가방을 정리하고 있다. 같은 과자라도 현지에서 사는 '오리지널'의 맛이란게 있다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"은행에 돈 넣으면 손실"…생존 위해 '비트코인·금·은' 모으라는 부자 아빠
"연봉 '2.6억원'은 돼야 안정적 삶 가능해"…적정 연봉 '살벌한' 美도시들
"주문 3억건 줄어들 것"…'75%가 싫어요' 배달 수수료 상한제 해결 골몰
'제2의 월급' 꼬박꼬박 받는다…내년부터 '비과세'라는 배당주 뭐길래
"그냥 입대합니다"…'일반 병사' 선택한 의대생 2838명 역대 최다
"군의관 안 갈래요" 8월까지 의대생2838명 현역 입대…역대 최다
궁궐 방문객 4년 새 6.5배 늘었지만…관리 인력은 '제자리'
'제2의 월급' 꼬박꼬박 받는다…내년부터 '비과세'라는 배당주 뭐길래
ATM서 환전하고 QR 찍어 물건 사고…北서도 스마트폰은 다 되네