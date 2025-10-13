가을축제의 매력… 양산시, ‘2025 양산국화축제’ 10월 24일 개막

11월 9일까지 황산공원 중부광장 일원

경남 양산시는 오는 24일부터 11월 9일까지 황산공원 중부광장에서 제21회'양산국화축제'를 개최한다.

이번 축제는 6만 5000여점의 다양한 국화작품 전시가 메인이다.

양산시에서 국화 삽목, 적심, 적뢰, 유인, 방제 등의 작업을 직접 진행했고, 1년 동안의 성과를 작품으로 선보이는 자리다.

축제에는 연근작, 석부작, 목부작 등의 분재 작품작 300여점과 대국 다륜·현애 조형물 500여점, 그 밖에도 복조작 2000여점과 소국 62,200여점의 다양한 종류의 국화가 아름답게 꾸며질 예정이다.

조형물은 2026년 양산방문의 해맞이 관광 캐릭터인 '호잇', '뿌용'을 비롯해 삽량문, 청룡, 황룡, 탑 등 양산시 옛날이야기 속 작품 테마와 회전목마, 관람차 등 놀이동산을 방불케 하는 테마, 이글루, 눈사람, 펭귄 등의 겨울을 미리 느낄 수 있는 테마 등이 공존한다.

또 오후 9시까지 조명을 이용해 야간에도 관람이 가능하여지도록 할 계획이며, 금∼일요일 오후 4∼6시에는 중부광장 주 무대에서 통기타, 밴드 공연 등 다양한 공연이 준비돼 있다.

아울러 황산공원 곳곳에는 코스모스를 비롯한 다양한 가을꽃이 만발해 있다. 중부광장에는 알록달록 백일홍이 만개해 있고, 그 옆으로는 박터널에 여러 종류의 박이 주렁주렁 달려있어 볼거리를 제공한다. 서부광장 쪽으로는 정자 옆으로 보라색 꽃 버베나가 만개해 있고, 바로 옆에는 1m가 넘는 큼직한 댑싸리 군락이 빨갛게 물들어가고 있다.

시 관계자는 "양산국화축제가 안전하고 아름답게 개최되도록 최선을 다해 준비하고 있다"며 "많은 분이 방문해 가을축제의 매력을 직접 느껴보시길 바란다"고 전했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



