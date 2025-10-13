정읍시, 기차여행 상품 '농뚜레일 투어' 참가자 모집

오는 19일까지 접수…"농촌체험관광 활성화"

전북 정읍시농업기술센터가 가을 여행철을 맞아 구절초 꽃축제와 농촌체험을 엮은 기차여행 상품 '농뚜레일 투어' 참가자를 오는 19일까지 모집한다.

구절초 향기따라 떠나는 기차여행 포스터. 정읍시 제공 AD 원본보기 아이콘

13일 시에 따르면 이번 투어는 아름다운 민간정원에서의 체험과 만개한 구절초 군락지, 지역 명물인 쌍화차 거리까지 둘러보는 알찬 일정으로 구성됐다.

신청은 코레일 공식 홈페이지에서 가능하다. 이번 '농뚜레일 투어'는 산림청이 주관한 '아름다운 민간정원 30선'에 이름을 올린 농촌체험농장 '들꽃마당'에서 나만의 정원 만들기 테라리움 체험으로 시작한다.

이어서 구절초가 만발한 구절초정원을 찾아 가을의 아름다움을 즐기고, 정읍 9경 중 하나인 쌍화차 거리를 둘러보며 지역 고유의 맛과 멋을 느낄 수 있도록 짜였다.

'농뚜레일'은 농촌체험관광 활성화를 위해 농촌진흥청·한국철도공사·지방자치단체가 공동 개발한 상품이며 논두렁·두레·레일(rail) 등 농촌과 철도가 연상되는 단어를 조합해 '농촌과 철도의 연결'이라는 의미를 담았다.

김원심 농촌지원과장은 "정읍은 철도로 쉽게 접근 가능한 도시인 만큼, 농촌체험과 관광지를 아우르는 매력적인 여행 프로그램을 지속적으로 발굴해 더 많은 관광객이 찾을 수 있도록 하겠다"고 말했다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>