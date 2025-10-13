본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

“양육 부담 완화로 저출생 극복 나선다”… 고령군, 다자녀가정 대학생 학자금 지원

영남취재본부 조충현기자

입력2025.10.13 10:53

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

10월 15일부터 신청 접수

최대 8학기·150만원까지

경북 고령군은 다자녀 가정의 경제적 부담을 덜고 저출산 위기 극복에 기여하기 위해 세 자녀 이상 가정을 대상으로 '2025년 2학기 대학생 학자금 지원사업'을 추진한다.


지원 대상은 세 자녀 이상을 양육하는 가정의 자녀로, 첫째와 둘째도 포함된다. 신청일 기준 부모가 최근 2년 이상 고령군에 주민등록을 두고 국내 대학에 재학 중인 만 34세 이하 학생이면 신청할 수 있다.

군은 학기당 최대 150만원, 최대 8학기까지 지원할 예정이며, 타 장학금 수혜자는 등록금 범위 내에서 차액만 지원받을 수 있다. 단, 졸업 후 동급 대학에 재진학한 경우나 대학원생, 휴학·자퇴·퇴학 등으로 학업을 중단한 학생은 지원 대상에서 제외된다.


신청은 오는 15일부터 내달 14일까지 해당 읍·면사무소를 방문해 접수하면 된다. 고령군은 접수 후 지원 자격과 한국장학재단을 통한 타 장학금 중복 여부를 확인한 뒤, 12월 중 대상자 보호자(부모)에게 안내 후 지급할 계획이다.


이남철 군수는 "자녀 교육비 부담은 다자녀 가정의 가장 큰 어려움 중 하나"라며 "이번 지원이 양육 부담을 덜고, 청년층이 결혼과 출산을 긍정적으로 선택할 수 있는 환경 조성에 도움이 되길 바란다"고 말했다.

고령군청.

고령군청.

AD
원본보기 아이콘



영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'제2의 월급' 꼬박꼬박 받는다…내년부터 '비과세'라는 배당주 뭐길래 '제2의 월급' 꼬박꼬박 받는다…내년부터 '비과세'... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'美통상 압박' 피할래유럽서 새 판 짜는 'K푸드'

"군의관 안 갈래요" 8월까지 의대생2838명 현역 입대…역대 최다

궁궐 방문객 4년 새 6.5배 늘었지만…관리 인력은 '제자리'

'제2의 월급' 꼬박꼬박 받는다…내년부터 '비과세'라는 배당주 뭐길래

ATM서 환전하고 QR 찍어 물건 사고…北서도 스마트폰은 다 되네

"경찰이 와도 달라지지 않았다"피해자의 증언

국회 정보망 침입 시도 2만건…"국회도 사이버 위협 한복판에"

새로운 이슈 보기