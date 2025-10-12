본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

구미시, 자생형 시민축제 '고아읍민 씨름대회' 성황

영남취재본부 김이환기자

입력2025.10.12 17:53

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

청년들이 스스로 만들어낸 자생형 지역축제
지역 공동체 문화의 새로운 모델로 평가

경북 구미시에 지난 11일 들성생태공원 여우광장에서 시민이 주인공인 '제 3회 고아읍 씨름대회'가 성황리에 개최됐다.


이번 대회는 고아읍 청년회가 주최하고 지역 사회단체가 협력해 1000여 명이 함께해 뜨거운 응원 속에 진행됐다.

특히 이번 대회는 시 예산을 지원받지 않고, 청년회 회원들의 회비와 자발적 참여로 운영됐다.


'시민이 함께 웃고, 땀 흘리며 화합하는 마을 축제'라는 취지로 마련된 이번 씨름대회에는 주민들이 선수로 출전해 흥미진진한 경기를 펼쳤으며, 아마추어임에도 불구하고 수준 높은 경기력으로 관람객의 환호를 이끌었다.

'시민이 함께 웃고, 땀 흘리며 화합하는 마을축제'답게 남녀노소 다 같이 씨름을 즐기고 있다.고아읍청년회 단체사진/김이환기자

'시민이 함께 웃고, 땀 흘리며 화합하는 마을축제'답게 남녀노소 다 같이 씨름을 즐기고 있다.고아읍청년회 단체사진/김이환기자

AD
원본보기 아이콘

올해로 3회째를 맞은 고아읍 씨름대회는 청년들의 자발적인 기획과 실행으로 운영되는 시민 자립형 축제로서, 지역 공동체 문화의 새로운 모델로 평가받고 있다.


김진현 고아읍 청년회장은 "많은 분이 참여해 대회를 빛내주신 덕분에 씨름대회가 읍을 대표하는 축제로 성장하고 있다"며 "전통 행사로 자리 잡은 만큼 앞으로도 청년들이 앞장서서 지역 화합의 장을 계속 만들어가겠다"고 했다.




영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"교대 졸업하면 선생님 해야 하잖아요"…자퇴 택하는 명문교대 학생들 "교대 졸업하면 선생님 해야 하잖아요"…자퇴 택하... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

세계 최대 '金장신구' 구매…금값 뛰자 주머니 두둑해진 '이 나라'

1시간 턱걸이 '733개'…세계 신기록 호주 女 경찰관

주말 해변 지나다 날벼락…美 헌팅턴비치 헬기 추락 사고

톰 크루즈, 네 번째 결혼도 '미션 임파서블'…"우주 결혼식 검토 중"

"포경수술, 자폐 발병률 높다"…'타이레놀' 또 저격한 美장관

'안정적 삶' 美뉴욕 싱글족 연봉은 '2.6억'…3억 넘는 1위 도시는?

軍, '폭행 사망' 윤일병 유족에 위자료 2500만원 지급 결정

새로운 이슈 보기