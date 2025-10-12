본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

전남도, 내수면 생태계 복원·수산자원 확대 집중

호남취재본부 심진석기자

입력2025.10.12 16:34

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

은어·뱀장어 등 8개품종 125만 마리 방류

전라남도해양수산과학원 관계자들이 순천시 등 16개 시군을 대상으로 은어, 동자개 등 8개 품종 125만 마리를 방류했다. 전남도 제공

전라남도해양수산과학원 관계자들이 순천시 등 16개 시군을 대상으로 은어, 동자개 등 8개 품종 125만 마리를 방류했다. 전남도 제공

AD
원본보기 아이콘

전라남도해양수산과학원은 내수면 생태계 복원과 수산자원 증강을 위해 지난 4월부터 9월까지 순천시 등 16개 시군, 공공수면에 은어, 동자개 등 8개 품종 125만 마리의 우량 수산 종자를 방류했다고 밝혔다.


전남도는 전국에서 가장 넓은 내수면 수역을 보유하고 있으며, 최근 기후변화, 외래어종 확산, 수질오염 등의 영향으로 생태계 건강성이 점차 저하되고 있는 실정이다. 이에 전남도는 내수면 생태계 토산 어종 회복과 어업인 소득 증대를 목표로 매년 우량 수산 종자를 방류하고 있다.

지난 은어 27만 마리 첫 방류를 시작으로 뱀장어 10만 마리, 동남참게 27만 마리, 메기 27만 마리, 쏘가리 4만 마리, 자라 1만 마리, 동자개 19만 마리, 붕어 10만 마리를 지역 생태환경에 따라 각 수역에 맞게 방류했다.


방류된 품종은 내수면 생태계 복원과 수산자원 증강에 중요한 역할을 하며 특히 메기는 외래어종인 배스와 블루길을 퇴치하는 천적 어종으로 생태계 균형 유지에 효과적인 것으로 평가받고 있다.


김충남 전남해양수산과학원장은 "도내에서 생산된 우수한 수산 종자를 지속해서 방류함으로써 내수면 생태계 보호와 어업인의 소득 증대에 기여하겠다" 며 "앞으로도 지역 특성에 맞는 내수면 토산 어종 복원과 수산자원 증강에 힘써 나가겠다"고 말했다.




호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"교대 졸업하면 선생님 해야 하잖아요"…자퇴 택하는 명문교대 학생들 "교대 졸업하면 선생님 해야 하잖아요"…자퇴 택하... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

세계 최대 '金장신구' 구매…금값 뛰자 주머니 두둑해진 '이 나라'

1시간 턱걸이 '733개'…세계 신기록 호주 女 경찰관

주말 해변 지나다 날벼락…美 헌팅턴비치 헬기 추락 사고

톰 크루즈, 네 번째 결혼도 '미션 임파서블'…"우주 결혼식 검토 중"

"포경수술, 자폐 발병률 높다"…'타이레놀' 또 저격한 美장관

'안정적 삶' 美뉴욕 싱글족 연봉은 '2.6억'…3억 넘는 1위 도시는?

北80주년 열병식서 사라진 김정은 딸 '주애'

새로운 이슈 보기